भारत से इस मामले में पीछे US-China, आनंद महिंद्रा बोले- लीडर्स नए रास्ते बनाते हैं...

सोशल मीडिया (Social Media) पर अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में रहने वाले दिग्गज भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम (Digital Payments Ecosystem) की जमकर तारीफ की है. अपने ट्वीट में महिंद्रा के चेयरमैन ने दुनिया के तमाम देशों में मौजूद डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस की लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है.

भारत में डिजिटल पेमेंट्स के ज्यादा विकल्प

आनंद महिंद्रा ने जो ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया है उसमें अमेरिका, चीन, जापान समेत दुनियाभर के देशों में मौजूद डिजिटल पेमेंट्स (Digital Payments) के ऑप्शंस की संख्या को नाम के साथ दर्शाया गया है. इसे देखकर कहा जा सकता है कि कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा विकल्प भारत में मौजूद हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो भारत इस लिस्ट में अमेरिका, चीन, जापान और फ्रांस समेत कई देशों से आगे नजर आ रहा है.

भारत में ये प्रमुख पेमेंट विकल्प मौजूद

ट्वीट पर साझा प्रेजेंटेशन के मुताबिक, भारत में डिजिटल पेमेंट करने के लिए यूपीआई (UPI), रुपे (RUpay), पेटीएम (Paytm), फोन-पे (Phone-Pay), गूगल पे (Google Pay) के साथ अन्य विकल्प मौजूद हैं. जबकि अमेरिका और चीन के पास इससे कम ऑप्शंस हैं. बुधवार को यह ट्वीट करते हुए महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस उपलब्धि पर भारत की तारीफ करते हुए इसे शानदार करार दिया है.

‘A picture is worth a thousand words.’ India’s success in creating a unique digital payments ecosystem is simply stunning. Leaders always find new & different pathways; the rest of the world follows… pic.twitter.com/YPslzr782s