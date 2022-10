Anand Mahindra को भाए भारत के ये 10 टूरिस्ट स्पॉट, कहा- विदेशी दोस्तों से करें शेयर

दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने ट्विटर पोस्ट को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. उनके मोटिवेशनल ट्वीट्स को यूजर्स बेहद पसंद करते हैं. अब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने देश की खूबसूरती दर्शाने वाले कुछ ऐसे इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके मन को भा गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने फॉलोअर्स को विदेशों में रह रहे दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की अपील भी की है.

10 डेस्टिनेशंस की तस्वीरें कीं शेयर

महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर हैंडल से 13 अक्टूबर को एक यूजर द्वारा पोस्ट किए गए भारत के 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तस्वीरों को साझा करते हुए पोस्ट किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में कुछ जगहों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'इसे पूरा देखना, मैंने पहले कुछ तस्वीरें देखीं और उनमें से कुछ को ट्वीट किया है, लेकिन इन सभी को एक क्रम में देखने का एहसास शानदार है.'

Check out the whole thread. I’ve seen some pics before & tweeted a few of them, but to see all in one sequence is awe-inspiring. Makes you realise what staggeringly beautiful landscapes we possess. Share this with your friends overseas. The world has little awareness of this. https://t.co/ZkvTnDmRzD