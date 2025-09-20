scorecardresearch
 

डिनर पार्टी के बाद हादसा या हत्या! पटना में 10वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पटना के कोतवाली इलाके में शनिवार तड़के विक्रम सिंह 10वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गए. वे अपनी पत्नी और तीन परिचितों के साथ डिनर पार्टी में शामिल थे. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के लिए शव PMCH भेजा गया. घटना आत्महत्या या हत्या की आशंका में है.

दो लोग हिरासत में लिए गए.(Photo: AI-generated)
बिहार की राजधानी पटना में शनिवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब भोजपुर जिले के रहने वाले विक्रम सिंह की 10वीं मंज़िल से गिरकर मौत हो गई. यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में देर रात करीब 2 बजे घटी. पुलिस के अनुसार, मृतक अपनी पत्नी और तीन परिचितों के साथ एक दोस्त के फ्लैट पर डिनर पार्टी में शामिल होने आया था.

एसडीपीओ (कानून-व्यवस्था-1) कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग डिनर के बाद लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे. इसी दौरान विक्रम सिंह अचानक 10वीं मंज़िल से नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) भेजा गया है.

घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि विक्रम ने खुद छलांग लगाई, जबकि पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि कहीं उन्हें धक्का तो नहीं दिया गया. घटना स्थल पर मौजूद दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने यह भी संदेह जताया है कि पार्टी के दौरान शराब या नशे का सेवन किया गया हो सकता है.

गौरतलब है कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है और शराब की बिक्री एवं सेवन प्रतिबंधित है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि विक्रम सिंह ने आत्महत्या की या उनकी मौत किसी साजिश का नतीजा है. घटना के बाद अपार्टमेंट परिसर में दहशत और सन्नाटा फैल गया है.

