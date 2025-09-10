scorecardresearch
 

Feedback

पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर सर्वेक्षण कर्मियों पर लाठीचार्ज, एक का सिर फूटा, नियमित करने की कर रहे मांग

पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर विशेष सर्वेक्षण अमीनों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. स्थायीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे कर्मियों ने कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस दौरान कई लोग घायल हो गए और एक सर्वेक्षण कर्मी का सिर फूट गया.

Advertisement
X
अपनी सेवा नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है. (Photo: Screengrab)
अपनी सेवा नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है. (Photo: Screengrab)

पटना में बुधवार को बीजेपी दफ्तर के बाहर विशेष सर्वेक्षण अमीनों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. स्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे सर्वेक्षण कर्मियों ने आज पार्टी कार्यालय का घेराव किया.

घेराव के दौरान बवाल
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी सेवा नियमित करने की मांग को नजरअंदाज कर रही है. इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी दफ़्तर का घेराव किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार धक्का-मुक्की हुई.

पुलिस का लाठीचार्ज
स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. एक सर्वेक्षण कर्मी का सिर फूट गया, जिसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया.

लगातार आंदोलन कर रहे हैं कर्मी
विशेष सर्वेक्षण अमीन पिछले कई हफ्तों से पटना के गर्दनीबाग मैदान में धरने पर बैठे थे. उनका आरोप है कि सरकार बार-बार आश्वासन देती है, लेकिन स्थायीकरण पर ठोस निर्णय नहीं ले रही.

लाठीचार्ज के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. भारी संख्या में पुलिस बल को बीजेपी दफ़्तर के आसपास तैनात कर दिया गया है. वहीं, सर्वेक्षण कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement