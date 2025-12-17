बिहार: धान की थ्रेसिंग के दौरान हादसा, मशीन में फंसकर युवक की मौत... 2 महीने पहले ही हुई थी शादी

बिहार में मुंगेर के तारापुर थाना इलाके के भगलपुरा गांव से मंगलवार की रात एक बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां भगलपुरा पश्चिमी बहियार में धान की थ्रेसिंग के दौरान थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान भगलपुरा गांव के इंदिरा नगर निवासी पुतुल पासवान के लगभग 25 वर्षीय पुत्र संजीव उर्फ पीपी पासवान के रूप में हुई है.

संजीव की शादी महज दो माह पूर्व ही हुई थी. इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थ्रेसिंग के दौरान संजीव मशीन में फंसे पुआल को साफ कर रहा था. इसी दौरान अचानक उसका हाथ थ्रेसर के अंदर चला गया और मशीन ने उसके आधे शरीर को खींच लिया.

घटना से पूरे गांव में सनसनी

गंभीर चोटों के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है. सूचना पर पहुंची तारापुर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया है.

थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि एक युवक थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौत हो गई. थ्रेसर मालिक की पहचान की जा रही है. मामले में जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

