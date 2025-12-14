scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: पुराने टिकट घर को गिराने के दौरान हादसा, ऊपर गिरी लोहे की सीढ़ी... मजदूर की मौत

महाराष्ट्र के ठाणे में पुराने टिकट घर को गिराने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जिससे एक मजदूर की मौत हो गई. जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायलों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ठाणे में मजदूर की मौत. (Photo: Representational )
ठाणे में मजदूर की मौत. (Photo: Representational )

सेंट्रल रेलवे के ठाणे जिले के अटगांव स्टेशन पर शनिवार को एक पुराने स्ट्रक्चर को गिराने का काम दुखद हो गया, जब लोहे की सीढ़ी गिर गई. जिससे एक मज़दूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. एक एजेंसी के मुताबिक शहापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब मज़दूर स्टेशन के पुराने टिकट घर को तोड़ रहे थे.

अधिकारी के मुताबिक काम के दौरान, पास की सीढ़ी का एक हिस्सा, जो एक पुराने लोहे के पुल के स्ट्रक्चर का हिस्सा था, अचानक टूट गया और नीचे गिर गया. जिससे नीचे काम कर रहे दो मज़दूर फंस गए. सूचना लगते ही पुलिस और रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

यह भी पढ़ें: वलसाड़ में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, पांच मजदूर घायल, गार्डर लेवलिंग के दौरान हादसा

इसके बाद एक मज़दूर को बाहर निकाला गया, जिसके पैर में गंभीर चोटें थीं और उसे शहापुर सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं दूसरा मज़दूर भारी, जंग लगी लोहे की सीढ़ी के नीचे फंस गया था और उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. 

यह भी पढ़ें: 200 रुपये से मजदूर परिवार ने जीती 1.5 करोड़ की लॉटरी, पीछे पड़ गए गैंगस्टर्स

अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू टीमों को बॉडी निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

