'नीतीश कुमार से अभी गृह मंत्रालय छीना गया, BJP बहुत जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी भी ले लेगी', मुकेश सहनी का दावा

VIP पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और चुनावी प्रक्रिया में धांधली के जरिए सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है.

लोकतंत्र खत्म करने का आरोप

मुकेश सहनी ने दावा किया कि बीजेपी बिहार में चुनावी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है. उन्होंने कहा, 'बिहार में लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म कर दिया है. चुनाव में BJP धांधली कर रही है. अंबेडकर जी ने लोकतंत्र बनाया और आज बीजेपी वोट चोरी कर रही है. 5 किलो अनाज देकर वोट चोरी कर रही है.'

उन्होंने कहा कि गरीबों को फ्री राशन देना लोकतंत्र नहीं, बल्कि 'वोट खरीदने की राजनीति' है. सहनी ने कहा कि गरीबों को सम्मान चाहिए, सिर्फ अनाज देकर वोट लेना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है.

एसएआर और बाबरी मस्जिद विवाद पर BJP को घेरा

सहनी ने एसएआर को लेकर भी BJP पर निशाना साधा और कहा कि बिहार इसका जीता-जागता उदाहरण है जहां लोकतंत्र लगातार कमजोर किया जा रहा है. बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण संबंधी विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सहनी बोले, यह पूरा खेल बीजेपी का है. हिंदू-मुस्लिम की नींव बीजेपी ने डाली है. टीएमसी बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रही है. अगर सही जांच हो तो इसके पीछे बीजेपी ही मिलेगी.

'मुख्यमंत्री पद भी छिन सकता है'

सहनी ने नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है.

उन्होंने कहा, 'अभी तो नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीना गया है. बहुत जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी ले लेगी.'

मुकेश सहनी ने कहा कि समय आ गया है कि जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक हो, क्योंकि 'अगर जनता नहीं जागी तो आने वाले समय में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा.'

