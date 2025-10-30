मोकामा फायरिंग पर गरमाई सियासत... अनंत सिंह बोले- सारा खेल सूरजभान कर रहे, दुलारचंद उन्हीं के समर्थक थे

बिहार के मोकामा में हुई फायरिंग की घटना ने चुनावी माहौल में सनसनी फैला दी है. घोसवरी थाना क्षेत्र के तारतार गांव में अज्ञात बदमाशों ने जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के पीछे चुनावी रंजिश का शक है. पुलिस के अनुसार, पहले यादव को पैर में गोली मारी गई, इसके बाद आरोपियों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी.

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दुलारचंद यादव पहले मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे और इस बार जन सुराज से जुड़े हुए थे. घटना के बाद मोकामा की राजनीति में उबाल आ गया है. जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अपने काफिले और समर्थकों के साथ मोकामा टाल में वोट मांग रहे थे.

अनंत सिंह ने कहा कि इसी बीच दूसरे उम्मीदवार के समर्थक नजर आए. हमारे काफिले को देखकर वह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे. मेरी गाड़ी काफिले में आगे निकल गई थी. मेरे काफिले में जो गाड़ियां पीछे बची रह गईं, उनको मेरे विरोधियों ने निशाना बनाया. अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह सारा खेल सूरजभान सिंह कर रहे हैं. दुलारचंद यादव उन्हीं का आदमी था. मुझे नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ.

एडीपीओ अभिषेक सिंह ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है. जो भी शिकायत आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक दुलारचंद यादव को पहले पैर में गोली मारी गई और उसके बाद फिर गाड़ी भी चढ़ाई गई. वहीं दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप लगाया है कि अनंत सिंह ने उसके दादा की हत्या कराई है.

मोकामा में जन सुराज समर्थक की हत्या पर प्रशांत किशोर ने कहा कि दुलारचन्द्र यादव को गोली मारने की जानकारी मिली है, हमारी पार्टी के नेता मोकामा जा रहे हैं. जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, अभी बारिश में यहां की भीड़ देखिए. 50 लाख युवा बदलाव के संकल्प के साथ वापस अपने गांव आए हैं. 14 तारीख को पूरे बिहार में नई व्यवस्था दिखेगी.

