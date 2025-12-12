दोस्त से अफेयर, पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया... महिला ने प्रेमी संग रची साजिश और कर दिया कांड

बिहार के छपरा में एक युवक की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया. पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि हत्या की साजिश में मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून सने कपड़े बरामद कर लिए हैं. मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई, जो गुजरात में राकेश कुमार नाम के युवक के साथ एक कंपनी में काम करता था. रोहित की पत्नी और राकेश के बीच अवैध संबंध थे.

पुलिस का कहना है कि रात को रोहित ने अपनी पत्नी को राकेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसी के बाद रोहित की हत्या की साजिश रची गई. हत्या के बाद शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया गया, ताकि हादसे का रूप दिया जा सके.

सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि रिविलगंज थाने में सूचना मिली थी कि जखुआ गांव के पास एक व्यक्ति की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है. मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की. इसके बाद जखुआ गांव के रहने वाले राकेश कुमार को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान राकेश ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त और मृतक की पत्नी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और कपड़े बरामद किए गए.

पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कहा कि घटना की जांच जारी है और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है. रोहित और राकेश दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे. राकेश और रोहित की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे. घटना की रात रोहित ने अपनी पत्नी को राकेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिससे हत्या की योजना शुरू हुई. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, खून लगे कपड़े और मोबाइल बरामद किए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. एसएसपी ने कहा कि आरोपी को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा.

