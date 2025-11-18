Live: प्रशांत किशोर क्या ऐलान करेंगे? चुनाव में करारी हार के बाद आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे

8:57 AM (36 मिनट पहले)

बीजेपी-जेडीयू नेताओं की दिल्ली में मीटिंग

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए में कवायद तेज हो गई है. दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेता दिल्ली में मीटिंग करेंगे. बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के लिए संजय कुमार झा और ललन सिंह पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू, स्पीकर पद पर दोनों ही दावेदारी कर रहे हैं. स्पीकर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी दोनों दलों की दावेदारी है. बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है. कल देर रात तक पटना में बिहार बीजेपी के नेताओं ने इसपर चर्चा की थी. बिहार बीजेपी के कुछ नेता भी आज दिल्ली जा सकते हैं.