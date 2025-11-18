Live: प्रशांत किशोर क्या ऐलान करेंगे? चुनाव में करारी हार के बाद आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे

बिहार में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अब सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी सौंप दी है. दिल्ली में सरकार गठन को लेकर एनडीए के दो बड़े घटक दलों- बीजेपी और जेडीयू की बैठक होनी है. इन सबके बीच चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वह चुनाव नतीजों पर बात कर सकते हैं और भविष्य की अपनी सियासी दिशा पर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
बिहार चुनाव के बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज दिल्ली से पटना पहुंचेंगे. बीजेपी और जेडीयू के विधानमंडल दल की 19 नवंबर को अलग-अलग बैठकें बुलाई गई हैं. दोनों दलों की अलग-अलग मीटिंग के बाद संयुक्त बैठक होगी और सीएम के नाम पर मुहर लगेगी. 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथग्रहण समारोह होना है.
एनडीए सरकार गठन को लेकर अन्य सहयोगियों लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं. सरकार गठन के फॉर्मूले पर इन तीनों सहयोगियों के साथ सहमति बन चुकी है.
बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए में कवायद तेज हो गई है. दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेता दिल्ली में मीटिंग करेंगे. बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के लिए संजय कुमार झा और ललन सिंह पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू, स्पीकर पद पर दोनों ही दावेदारी कर रहे हैं. स्पीकर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी दोनों दलों की दावेदारी है. बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है. कल देर रात तक पटना में बिहार बीजेपी के नेताओं ने इसपर चर्चा की थी. बिहार बीजेपी के कुछ नेता भी आज दिल्ली जा सकते हैं.
बिहार में नई सरकार के शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही एनडीए की सरकार वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नई सरकार के शपथग्रहण में शामिल होंगे.
बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के शपथग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं. 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथग्रहण समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. पीएम की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा की कमान अब एसपीजी संभालने जा रही है. पटना जिला प्रशासन ने पहले ही 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी है. बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने भी गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था.
चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर आज 11 बजकर 30 मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर सकते हैं. बिहार चुनाव में जन सुराज पांच फीसदी वोट शेयर तक भी नहीं पहुंच पाई थी और डेब्यू चुनाव में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी. बिहार में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है.