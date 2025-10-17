OLA Shakti: टीवी, फ्रिज, एसी सब चलेगा! स्कूटर के बाद 1 ट्रिलियन मार्केट बिजनेस में उतरी ओला, क्या है 'ओला शक्ति'

Ola Shakti Price & Features: देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला जो अब तक इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही थी, अब आपके घर की बिजली संभालने उतरी है. कंपनी ने भारत के 1 ट्रिलियन के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) मार्केट में कदम रखते हुए अपना पहला रेजिडेंशियल एनर्जी सॉल्यूशन ‘Ola Shakti’ लॉन्च किया. मतलब अब ओला सिर्फ सड़कों पर नहीं, आपके घरों में भी ‘करंट’ लाने वाली है, वो भी साफ-सुथरी, ग्रीन एनर्जी के साथ.

कंपनी ने कहा कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो वर्ल्ड-क्लास बैटरी टेक्नोलॉजी बनाई थी, अब वही पावर वह घरों तक पहुंचा रही है. Ola Shakti एक पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे आप चाहें तो घर के एसी-फ्रिज चलाने में इस्तेमाल करें, या खेतों में पानी के पंप के लिए, या अपने छोटे बिज़नेस में. कंपनी के सीईओ भाविष अग्रवाल ने कहा, “हमने कभी कंपनी का नाम Ola Auto नहीं रखा था, क्योंकि हमारा विज़न सिर्फ गाड़ियाँ बनाना नहीं था. हम पूरा एनर्जी इकोसिस्टम बनाना चाहते थे, और Ola Shakti उसी दिशा में हमारा अगला कदम है.”

Ola Shakti को कुल चार वेरिएंट्स में पेश किया गया है. Photo: PTI

ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि यह कदम उनके मौजूदा 4680 सेल टेक्नोलॉजी और गीगाफैक्ट्री उत्पादन क्षमता का विस्तार है. इसके साथ कंपनी अपने पूरे देश में मौजूद Ola नेटवर्क का इस्तेमाल बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी.

क्या है Ola Shakti

Ola Shakti एक पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे घरों में एसी, फ्रिज, पानी के पंप और छोटे व्यवसायों में बिजली आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो इन्वर्टर से कहीं बढ़कर है, जो एक साथ मल्टीपल सॉल्यूशन प्रदान करता है.

कंपनी के सीईओ भाविष अग्रवाल ने लॉन्च के दौरान कहा, “Ola Electric के जरिए हमारा विज़न हमेशा से पूरे एनर्जी स्टोरेज सप्लाई चेन को आगे बढ़ाने का रहा है. Ola Shakti भी उसी विज़न का एक हिस्सा है. ये एक पावर बैकअप की तरह काम करेगा जो, सोलर स्टोरेज, वोल्टेज स्टेबिलिटी और बिजली की पोर्टेबिलिटी जैसे कई सॉल्यूशन प्रदान करेगा.”

Ola Shakti के वेरिएंट और कीमत

Ola Shakti चार वेरिएंट्स में पेश किया गया है – 1.5 kWh, 3 kWh, 5.2 kWh और 9.1 kWh. शुरुआती 10,000 यूनिट्स की कीमतें क्रमशः 29,999 रुपए, 55,999 रुपए, 1,19,999 रुपए और 1,59,999 रुपए रखी गई हैं. इसकी प्री-बुकिंग 999 रुपए में शुरू हो चुकी है और डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 से शुरू होगी. फिलहाल कंपनी ने इसे इंट्रोडक्ट्री प्राइस के साथ पेश किया है, जो केवल शुरुआती 10,000 यूनिट्स पर ही लागू होगा.

वेरिएंट (क्षमता) कीमत (रुपयो में) 1.5 kWh 29,999 3 kWh 55,999 5.2 kWh 1,19,999 9.1 kWh 1,59,999

यह डिवाइस कई एडवांस फीचर्स से लैस है, जिनमें इंस्टेंट पावर चेंजओवर, वेदरप्रूफ IP67 रेटेड बैटरी और कनेक्टेड ऐप के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग शामिल है. यानी यूजर इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर आसानी से हर वक्त इसकी नज़र रख सकता है. Ola Shakti एक बार में एसी, फ्रिज और पंप जैसे उपकरणों को पूरी क्षमता पर करीब 1.5 घंटे तक बिजली प्रदान कर सकता है.

Ola Shakti पूरी क्षमता पर करीब 1.5 घंटे तक बिजली प्रदान कर सकता है. Photo: Olaelectric.com

मौजूद स्टोर्स का उपयोग

कंपनी का कहना है कि वह अपने मौजूदा सर्विस सेंटर और स्टोर्स नेटवर्क का उपयोग इन एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए करेगी. अग्रवाल ने बताया कि कंपनी फिलहाल इसे बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) सेगमेंट में लॉन्च कर रही है, जबकि जल्द ही बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मॉडल भी पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया, “B2B वर्ज़न कंटेनर ग्रिड प्रोडक्ट के रूप में आएगा. वहीं B2C मॉडल घरों, छोटे व्यवसायों और कम्युनिटी स्तर पर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा. जरूरत पड़ने पर इसे 27 kWh तक बढ़ाया जा सकता है”

3 ट्रिलियन तक पहुंचेगा मार्केट

भारत का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाजार तकरीबन 1 ट्रिलियन का है. जो 2030 तक 3 ट्रिलियन रुपए के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है. ओला इलेक्ट्रिक को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में उसका सालाना BESS उपयोग 5 गीगावॉट घंटे (GWh) तक पहुंच जाएगा. यह लॉन्च ओला के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जहां कंपनी मोबिलिटी के परे जाकर भारत के एनर्जी फ्यूचर को भी नया आयाम देने की कोशिश कर रही है.

