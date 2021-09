Ola App पर आज से खरीदें Ola Scooter, ई-मेल पर चेक करें अपना इन्विटेशन लिंक

Ola Scooter की सेल आज से शुरू हो गई है. पिछले हफ्ते कंपनी ने बड़े जोर-शोर से इसकी सेल शुरू की थी, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर आई दिक्कत के चलते पहले दिन ही इसकी सेल रोकनी पड़ी और इसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया.

Ola App से खरीदें Ola Scooter

Ola Electric ने 15 सितंबर से Ola S1 की बिक्री शुरू कर दी है. पिछले हफ्ते कंपनी की वेबसाइट पर दिक्कतें आईं थी. इसलिए कंपनी ने बुधवार से Ola App पर ही इसकी एक्सक्लूसिव खरीद का ऑप्शन अवेलबल कराया है.

Wednesday Wisdom?⁰🤓 Purchase is available exclusively only on the Ola App.⁰You can download it here https://t.co/gUPNf6o1eb ⁰ #JoinTheRevolution 😎⚡ pic.twitter.com/08AERo1InJ

चेक करें अपना ई-मेल

Ola Electric के सीईओ भाविश अग्रवाल ने इस बारे में एक ट्वीट कर Ola Scooter की खरीद चालू होने के लिए ‘गेट खुलने’ की जानकारी दी. लोगों को उनकी बुकिंग के हिसाब से Ola Scooter खरीदने के लिए ई-मेल पर आमंत्रण लिंक भेजा जा रहा है, या उनके फोन में Ola App पर इसका नोटिफिकेशन आ रहा है.

Bring the revolution home! Ola S1 purchase is rolling out now!l We’re opening it in the order of reservation. Look for your invitation email or check the Ola app to know when it’s live for you! #JoinTheRevolution pic.twitter.com/FQlVDxJ6Ki