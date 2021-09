‘रॉकेट’ की स्पीड से बिका Ola Scooter, अब दिवाली पर आएगा बाकियों का नंबर!

Ola Scooter ने दो दिन 15 और 16 सितंबर के लिए अपनी परचेज विंडो खोली थी. इन दो दिन में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘रॉकेट’ की स्पीड से बिका.

बिके 1,100 करोड़ रुपये के Ola Scooter

Ola Electric ने इन दो दिन में 1,100 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के Ola Scooter की बिक्री की. इसमें करीब 600 करोड़ रुपये के स्कूटर परचेज विंडो खुलने के 24 घंटे के भीतर ही बिक गए. कंपनी ने जब Ola Scooter की 499 रुपये में बुकिंग शुरू की थी, तब भी उसे एक दिन में एक लाख से ज्यादा स्कूटर की बुकिंग मिली थी. अभी कंपनी ने परचेज विंडो भी पहले बुक किए गए स्कूटर के लिए ही खोली थी.

दिवाली पर लगेगा बाकियों का नंबर

Ola Electric ने अपने ब्लॉग में अगली सेल की डेट भी रिवील की है. कंपनी का कहना है कि अब अगली परचेज विंडो 1 नवंबर 2021 को दिवाली की शॉपिंग के टाइम पर खुलेगी. लेकिन तब तक लोग चाहें तो Ola Scooter की बुकिंग कर सकते हैं. कंपनी ने Ola Scooter के 2 मॉडल Ola S1 और Ola S1 Pro पेश किए हैं.

Day 2 of EV era was even better than Day 1! Crossed ₹1100Cr in sales in 2 days! Purchase window will reopen on Nov 1 so reserve now if you haven't already.



Thank you India for the love & trust. You are the revolution! https://t.co/oeYPc4fv4M pic.twitter.com/fTTmcFgKfR