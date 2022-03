Video: पहले धुआं, फिर धमाका, बीच सड़क पर धू-धू कर जलने लगा OLA S1 स्कूटर

भारतीय बाजार में OLA के स्कूटर धूम मचा रहे हैं. ग्राहक बेसब्री से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर (OLA Electric Scooter) का इंतजार कर रहे हैं. अबतक कंपनी को रिकॉर्ड बुकिंग मिल चुकी है. इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं.

दरअसल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि एक OLA स्कूटर में अचानक आग लग जाती है और वह धू-धू कर जलने लग जाता है. आग की लपटों से पहले एक धमाके की भी आवाज आती है.

करीब 15 सेकेंड के इस वीडियो में एक ओला एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर सड़क किनारे खड़ा दिख रहा है, जिसमें धुंआ और आग की लपटें उठ रही हैं. जानकारी के मुताबिक यह पुणे रजिस्टर्ड Ola S1 प्रो स्कूटर है. पहले स्कूटर से धुआं निकलता है और फिर धमाके के साथ तेजी से आग स्कूटर को अपनी चपेट में ले लेती है.

@OlaElectric Ola blasted at temp of 48 degree delicious it suddenly living smoke and catch fire we are so sad about that Ola is no active cooling system what can i do bhavis sir reply please pic.twitter.com/Y39fsrGFgC