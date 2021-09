अब Ola Scooter मिलेगा 15 सितंबर से, सीईओ भाविश अग्रवाल ने किया ये Tweet

Ola Scooter की सेल अब 15 सितंबर से शुरू होगी. बुधवार को कंपनी की वेबसाइट पर आई दिक्कत के चलते कंपनी को इसकी सेल आगे खिसकानी पड़ी. इस बारे में कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वीट किया है.

भाविश अग्रवाल का ट्वीट

भाविश अग्रवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि कंपनी बुधवार से ही Ola S1 की सेल शुरू करना चाहती थी, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने इसके लिए लोगों से माफी मांगी.

बिना पेपरवर्क के मिलेगा लोन

भाविश अग्रवाल ने ट्वीट में कहा कि कंपनी ने Ola S1 की खरीद को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है. यहां तक कि लोन की प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस किया गया है. हम अपने ग्राहकों को अपनी तरह का ये पहला डिजिटल परचेज अनुभव प्रदान करना चाहते हैं.

15 सितंबर से खुलेगी सेल

अब कंपनी की बिक्री 15 सितंबर 2021 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने 499 रुपये में इसे पहले बुक कराया है. इस खरीद के दौरान ग्राहकों का रिजर्वेशन और उनकी परचेज लाइन पहले जैसी रहेगी. वहीं डिलीवरी डेट भी पहले जैसी रहेगी.

