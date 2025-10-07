महिंद्रा ने लॉन्च की नई बोलेरो और बोलेरो नियो... पहले से ज्यादा स्टाइलिश और दमदार!

भारत की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय SUV में से एक बोलेरो अब और ज्यादा मॉडर्न, स्टाइलिश और दमदार रूप में वापस आ गई है. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने सोमवार को नई बोलेरो और बोलेरो नियो के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया.

नए बोलेरो की कीमत ₹7.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. वहीं टॉप मॉडल B8 की कीमत 9.69 लाख रुपये होगी. वहीं बोलेरो नियो की शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपये होगी और इसके टॉप मॉडल यानी N11 वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है.

नई पीढ़ी के ड्राइवर्स को ध्यान में रखकर किया है डिजाइन

कंपनी का कहना है कि नई रेंज भारत की बदलती जरूरतों और नई पीढ़ी के ड्राइवर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है. 25 साल पहले लॉन्च हुई बोलेरो आज भी ग्रामीण और सेमी-अर्बन भारत की पहली पसंद बनी हुई है. अब इसका लुक पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम है.

महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा कि बोलेरो ने वक्त के साथ खुद को साबित किया है. नई बोलेरो को आज के भारत की उम्मीदों और लाइफस्टाइल के मुताबिक डिजाइन किया गया है. इसमें टफनेस, मॉडर्न फीचर्स और कम्फर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं.

नई बोलेरो का लुक और इंटीरियर है स्टाइलिश

नई बोलेरो में नई ग्रिल, फॉग लैंप्स और डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे एक सख्त लेकिन आकर्षक लुक देते हैं.

इंटीरियर भी बदला

17.8 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स

लेदरेट सीटें और बेहतर सीट कम्फर्ट

महिंद्रा की नई RideFlo टेक्नोलॉजी सवारी को ज्यादा स्थिर और स्मूद बनाती है. SUV में वही भरोसेमंद mHAWK75 इंजन है, जो 55.9 kW की पावर और 210 Nm टॉर्क देता है.

इन खास रंगों में उपलब्ध

नई बोलेरो अब अलग-अलग कुछ खास रंगों में उपलब्ध होगी. इसमें Stealth Black के साथ पुराने फेवरेट Diamond White, Silver, और Rocky Beige कलर ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे.

बोलेरो नियो का टफ लुक और अर्बन स्टाइल

अगर आप शहर में रहते हैं लेकिन दिल से रोमांच के शौकीन हैं, तो नई बोलेरो नियो आपके लिए है. इसका नया डार्क मेटालिक ग्रे R16 अलॉय व्हील्स, नई ग्रिल और दो नए इंटीरियर थीम — लूनर ग्रे और मोचा ब्राउन — इसे एक प्रीमियम अहसास देते हैं.



बोलेरो नियो के फीचर्स

22.8 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

रियर-व्यू कैमरा

USB-C चार्जिंग पोर्ट

क्रूज़ कंट्रोल

मल्टी-टेरेन टेक्नोलॉजी (MTT)

साथ ही, RideFlo, MTV-CL और Frequency Dependent Damping (FDD) जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सस्पेंशन को और बेहतरीन बनाती हैं.पावर की बात करें तो बोलेरो नियो में mHAWK100 इंजन है, जो 73.5 kW पावर और 260 Nm टॉर्क देता है. SUV में अब क्रूज कंट्रोल और मल्टी-टेरेन टेक्नोलॉजी (MTT) जैसे फीचर्स भी शामिल हैं, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतर ट्रैक्शन प्रदान करते हैं. कलर ऑप्शंस में Jeans Blue और Concrete Grey जैसे नए रंगों के साथ तीन ड्यूल-टोन वेरिएंट भी जोड़े गए हैं.

