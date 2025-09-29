scorecardresearch
 

Feedback

Maruti ने रच दिया इतिहास! फोर्ड और फॉक्सवैगन को पछाड़ दुनिया के टॉप-10 कार मेकर क्लब में की एंट्री

Maruti Suzuki ने इतिहास रचते हुए दुनिया के दिग्गज कार निर्माताओं जैसे फोर्ड, जनरल मोटर्स और फॉक्सवैगन को मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है. यहां तक कि मारुति की पैरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (जापान) भी मारुति सुजुकी से पीछे हो गई है.

Advertisement
X
Maruti Suzuki ग्लोबल रैंकिंग में 8वें नंबर पर पहुंच चुकी है. Photo: ITG
Maruti Suzuki ग्लोबल रैंकिंग में 8वें नंबर पर पहुंच चुकी है. Photo: ITG

Maruti Suzuki Global Ranking: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी ने ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में एक नई पहचान बना ली है. कंपनी अब दुनिया की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कार कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है. ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति सुज़ुकी 8वें स्थान पर पहुंच गई है और सबसे तगड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ फोर्ड, जनरल मोटर्स और फॉक्सवैगन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

वही मारुति जिसे आपने गली-मोहल्ले में खड़े अल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट के रूप में देखा है, वही मारुति अब फोर्ड, जनरल मोटर्स और यहां तक कि फॉक्सवैगन जैसे बिग शॉट्स को पीछे छोड़ चुकी है. ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन करीब 57.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो चुका है. यह उपलब्धि भारत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है.

अब सवाल उठता है कि मारुति की यह छलांग संभव कैसे हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है हाल ही में लागू हुई संशोधित जीएसटी स्ट्रक्चर. छोटे और बजट-फ्रेंडली कारों, जैसे अल्टो, एस-प्रेसो और वैगनआर पर टैक्स में राहत मिलने से ये कारें और सस्ती हुईं हैं. इसका असर सीधे बुकिंग पर पड़ा और ग्राहकों की कतारें लंबी हो गईं. विदेशी निवेशकों की नज़र भी एक बार फिर भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट पर गई, जहां मारुति का ब्रांड भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है.

सम्बंधित ख़बरें

Maruti Suzuki Navaratri Sales
1,999 रुपये EMI ऑफर, बाइक छोड़ कार खरीद रहे लोग! Maruti ने बेच दी 80,000 कारें 
Pakistan Auto Industry
कंगाल पाक छोड़ भाग रहीं ऑटो कंपनियां! अब सेकेंड हैंड कारों पर दौड़ेगा PAK 
GST Price Cut on Tata cars
4 साल पहले के दाम में कार! TATA ने की बंपर कटौती, देखें नई प्राइस लिस्ट 
CAFE 3 Draft Emissions Norms
ज्यादा माइलेज, कम प्रदूषण! कारों के लिए सख्त होंगे CAFE नॉर्म्स, जानें नया नियम 
Maruti Invicto Crash Test Bharat NCAP
Maruti की तीसरी कार... 5-स्टार! क्रैश टेस्ट में मिली जबरदस्त सेफ्टी रेटिंग 
Advertisement

अगर ग्लोबल लेवल की तस्वीर देखें तो टेस्ला अभी भी बादशाह है. जिसका मार्केट कैप 1.4 ट्रिलियन डॉलर है. इसके बाद टोयोटा (314 बिलियन डॉलर) और चीन की BYD (133 बिलियन डॉलर) का नंबर आता है. फेरारी (92.7 बिलियन डॉलर), बीएमडब्ल्यू (61.3 बिलियन डॉलर) और मर्सिडीज़-बेंज (59.8 बिलियन डॉलर) भी टॉप लिस्ट में शामिल हैं.

लेकिन मारुति सुज़ुकी ने अपने 57.6 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के दम पर जनरल मोटर्स (57.1 बिलियन डॉलर), वोक्सवैगन (55.7 बिलियन डॉलर) और फोर्ड (46.3 बिलियन डॉलर) जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है.

दुनिया की टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनियां

रैंक  कंपनी मार्केट कैप (अमेरिकी डॉलर में)
टेस्ला 1.4 ट्रिलियन
2 टोयोटा  314 बिलियन
बीवाईडी  133 बिलियन
4   फेरारी 92.7 बिलियन
बीएमडब्ल्यू   61.3 बिलियन
6 मर्सिडीज़-बेंज  59.8 बिलियन
7 होंडा मोटर  59  बिलियन 
मारुति सुज़ुकी   57.6 बिलियन
जनरल मोटर्स 57.1 बिलियन
10   फॉक्सवैगन   55.7 बिलियन
11 फोर्ड   46.3 बिलियन

पैरेंट कंपनी Suzuki भी हुई मारुति के पीछे

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी ने अपने ही पैरेंट ब्रांड सुज़ुकी मोटर कॉरपोरेशन, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है. जिसका वर्तमान मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 29 बिलियन डॉलर है. ग्लोबल रैंकिंग में अब मारुति, होंडा मोटर (59 बिलियन डॉलर) से ठीक नीचे स्थित है. यानी जल्द ही मारुति सुजुकी होंडा को भी पीछे छोड़ सकती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement