Maruti की लगातार तीसरी कार... 5-स्टार! भारत NCAP क्रैश टेस्ट में मिली जबरदस्त सेफ्टी रेटिंग

Maruti Invicto Safety Rating: मारुति इन्विक्टो को कंपनी ने अप्रैल 2023 में घरेलू बाजार में लॉन्च किया था. मूल रूप से Innova Hycross पर बेस्ड इस कार को कंपनी अपने प्रीमियम Nexa डीलरशिप के माध्यम से बेचती है. हाल ही में हुए जीएसटी छूट के बाद इसकी कीमतों में भी भारी कटौती की गई थी.

Maruti Invicto कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे महंगी कार है. Photo: Bncap.in
Maruti Invicto कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे महंगी कार है. Photo: Bncap.in

Maruti Invicto Bharat NCAP Crash Test: मारुति सुज़ुकी की प्रीमियम एमपीवी कार Invicto ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. ये कंपनी की लगातार तीसरी कार है, जिसे क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इससे पहले डिज़ायर सेडान और विक्टोरिस एसयूवी को भी यह तमगा मिल चुका है. Invicto कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे महंगी कार है और मूल रूप से Innova Hycross का ही बैज-इंजीनियर्ड वर्जन है.

भारत NCAP द्वारा जारी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यह रेटिंग इन्विक्टो के सभी वेरिएंट्स पर लागू होगी. जिसमें ज़ेटा प्लस 7-सीटर, ज़ेटा प्लस 8-सीटर और अल्फ़ा प्लस 7-सीटर शामिल हैं. भारतीय बाजार में इस कार की शुरुआती कीमत 24.97 रुपये है. हाल ही में हुए जीएसटी रिफॉर्म के बाद इस की कीमत में 61,700 रुपये तक की कटौती की गई थी. तो आइये देखें बच्चों और वयस्कों के लिए कितनी सेफ है नई Maruti Invicto. 

Maruti Invicto crash test
Maruti Invicto दो अलग-अलग सीटिंग ले-आउट में आती है. Photo: Bncap.in

एडल्ट सेफ्टी में कार का प्रदर्शन: 32 में से 30.43 प्वाइंट

एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (AOP) टेस्ट में इन्विक्टो ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से 14.43 अंक मिले, जबकि साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसने पूरे 16 अंक हासिल किए. हालांकि ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के चेस्ट एरिया को केवल ‘adequate’ सुरक्षा मिली और ड्राइवर डमी की शिन पर भी यही स्तर दर्ज हुआ, जिस कारण 1.57 अंक काटे गए. 

इसके बावजूद इन्विक्टो का कुल एओपी स्कोर 32 में से 30.43 रहा. साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में इस एमपीवी को ‘OK’ रेटिंग दी गई. दिलचस्प ये है कि, इन्विक्टो मूल रूप से जिस कार पर बेस्ड है या बैज-इंजीनियर्ड है, यानी टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 32 में से 30.47 अंक हासिल किए थे.

एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (AOP) रिज़ल्ट्स

  • फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट: 14.43/16
  • साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट: 16/16
  • कुल AOP स्कोर: 30.43/32
Maruti Invicto Crash Test
Maruti Invicto में बतौर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं. Photo: Bncap.in

बच्चों की सेफ्टी में स्कोर: 

चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (COP) के मामले में भी इन्विक्टो ने शानदार प्रदर्शन किया. इसे 49 में से 45 अंक मिले. डायनेमिक टेस्ट में पूरे 24 अंक और सीआरएस इंस्टॉलेशन टेस्ट में पूरे 12 अंक हासिल हुए. जबकि व्हीकल असेसमेंट टेस्ट में 13 में से 9 अंक मिले हैं. इस दौरान 18 महीने और 3 साल के डमी को रियर-फेसिंग चाइल्ड सीट्स पर बैठाकर जांच की गई थी. जिन्हें आईसोफ़िक्स माउंट्स और सपोर्ट लेग के साथ सुरक्षित किया गया था. इन्विक्टो और हाइक्रॉस दोनों ही कारों में आईसोफ़िक्स एंकर बतौर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, लेकिन इनमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम मौजूद नहीं है.

चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (COP) रिज़ल्ट्स

  • डायनेमिक टेस्ट: 24/24
  • CRS इंस्टॉलेशन टेस्ट: 12/12
  • व्हीकल असेसमेंट टेस्ट: 9/13
  • कुल COP स्कोर: 45/49

Invicto के सेफ्टी फीचर्स: 

सेफ्टी फीचर्स के मामले में मारुति इन्विक्टो काफी बेहतर है. इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), पीछे के पहियों में डिस्क ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ऑटो होल्ड फ़ंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी सीटों पर थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स बतौर स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

Maruti Invicto Price
लॉन्च के वक्त Maruti Invicto की कीमत 24.79 लाख लाख रुपये थी. Photo: Nexaexperience.com

Maruti Invicto के वेरिएंट और कीमत

वेरिएंट सीटिंग ऑप्शन  कीमत (एक्स-शोरूम)
Zeta+ 7-सीटर  24.97 लाख
Zeta+ 8-सीटर 25.02 लाख
Alpha+ 7-सीटर   28.61 लाख

मारुति सुज़ुकी इन्विक्टो वर्तमान में ज़ेटा+ 7-सीटर, ज़ेटा+ 8-सीटर और अल्फ़ा+ 7-सीटर वेरिएंट्स में उपलब्ध है. कंपनी ने इस कार को अप्रैल 2023 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. मूल रूप से टोयोटा की मशहूर एमपीवी Innova Hycross पर बेस्ड है. हालांकि कंपनी ने इस कार में कुछ बदलाव किए हैं, जो कि इसे इनोवा से अलग करते हैं. ये कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे महंगी कार है, जिसे NEXA डीलरशिप के जरिए बेचा जा रहा है.

---- समाप्त ----
