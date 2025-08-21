scorecardresearch
 

Lexus NX: स्मार्ट फीचर्स... तगड़ा माइलेज! लेक्सस ने भारत में लॉन्च की लग्ज़री हाइब्रिड SUV, कीमत है इतनी

Lexus NX एक लग्ज़री हाइब्रिड एसयूवी है, कंपनी ने इसमें E20 फ्यूल कंप्लायंस इंजन का इस्तेमाल किया है. इसके अलावा कार में दो नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं. नए फीचर अपडेट के बावजूद लेक्सस ने इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है.

Lexus NX के इंजन को कंपनी ने E20 फ्यूल मानक के अनुसार अपडेट किया है. Photo: Lexusindia.co.in

लेक्सस इंडिया ने अपनी मशहूर एसयूवी Lexus NX को फीचर अपडेट के साथ लॉन्च किया है. कंपनी ने इस एसयूवी में कुछ ख़ास बदलाव किए हैं, जिससे ये एसयूवी पहले से और भी बेहतर हो गई है. नए अपडेट के बावजूद कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है. इस लग्ज़री मिड-साइज एसयूवी की शुरुआती कीमत 68.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. कंपनी ने इस एसयूवी की ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट और डीलरशिप के माध्यम से बुक कर सकते हैं.

कैसी है नई Lexus NX 

Lexus NX एक लग्ज़री हाइब्रिड एसयूवी है, कंपनी ने इसमें E20 फ्यूल कंप्लायंस इंजन का इस्तेमाल किया है. इस एसयूवी को दो नए कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें रेडिएंट रेड और व्हाइट नोवा कलर शामिल हैं. रेडिएंट रेड फिनिश NX एक्सक्विज़िट, लक्ज़री और F-स्पोर्ट ट्रिम लेवल के साथ उपलब्ध है, जबकि व्हाइट नोवा एक्सक्विज़िट, लक्ज़री और ओवरट्रेल ट्रिम लेवल के साथ उपलब्ध आती है.

Lexus NX Luxury Hybrid SUV
Lexus NX में अपहिल असिस्ट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है. Photo: ITG

लेक्सस का दावा है कि उसने NX के केबिन, खासकर पीछे के हिस्से में, शोर इन्सुलेशन को बेहतर बनाने के लिए 'फेल्ट मटेरियल' का इस्तेमाल किया है. NX के केबिन में एयर क्वॉलिटी को बेहतर बनाने के लिए भी सुधार किए गए हैं, जैसे कि एसी एयर फ़िल्टर को 'स्पेशल मैटेरियल' और मोटे फैब्रिक से बेहतर बनाया गया है ताकि सूक्ष्म कणों को बेहतर ढंग से फ़िल्टर किया जा सके. इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को भी लो एनर्जी कंजम्बशन और फ्यूल इफिशिएंसी के लिए मॉडिफाई किया गया है.

पावर और परफॉर्मेंस

2025 NX में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, इस एसयूवी में कंपनी ने पहले वाला ही 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया है. जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर 243 hp की पावर जेनरेट करता है. इसे eCVT ऑटो गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. हालाँकि माइलेज में एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है. 

Lexus NX
Lexus NX के केबिन में एयर क्वॉलिटी को बेहतर करने के लिए फिल्टर में बदलाव किए गए हैं. Photo: Lexusindia.co.in

कंपनी का दावा है कि ये एसयूवी अब 20.26 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देती है. इसके इंजन को E20 फ्यूल के मानकों के अनुसार अपडेट किया गया है. लेक्सस इंडिया का कहना है कि, ये एसयूवी केवल 7.7 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. 

इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ इंटिग्रेटेड अपहिल असिस्ट कंट्रोल दिया गया है. जो चढ़ाई पर गाड़ी चलाते समय सड़क की सतह के झुकाव के आधार पर वाहन एक्जेलरेशन और डी-एक्जेलरेशन फोर्स को कंट्रोल करता है. इससे पहाड़ी इलाकों में चढ़ाई वाली सड़कों पर भी सुरक्षित ड्राइविंग की सुविधा मिलती है. 

