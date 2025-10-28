scorecardresearch
 

Kia का बड़ा धमाका! लॉन्च हुई Carens CNG, कीमत और माइलेज से देगी Ertiga को टक्कर

Kia Carens CNG को कंपनी फिटेड सीएनजी के बजाय डीलरशिप लेवल पर सीएनजी किट का फिटमेंट दिया जा रहा है. हालांकि इसके साथ भी ग्राहकों को 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी का लाभ मिलेगा. बाजार में ये कार सीधे तौर पर Ertiga CNG को टक्कर देगी.

Kia Carens कंपनी की पहली कार है जिसमें CNG फिटमेंट का ऑप्शन मिलेगा. Photo: AI Generated
Kia Carens कंपनी की पहली कार है जिसमें CNG फिटमेंट का ऑप्शन मिलेगा. Photo: AI Generated

Kia Carens CNG Price & Features: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी किआ ने अपने लोकप्रिय एमपीवी Carens के पोर्टफोलियो को एक बड़ा अपडेट दिया है. पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक सेग्मेंट में अपने वाहनों को पेश करने वाली किआ ने अब बाजार को देखते हुए अब CNG सेग्मेंट में भी एंट्री कर ली है. कंपनी ने Kia Carens का नया सीएनजी वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 11.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह मॉडल खास तौर पर उन परिवारों और फ्लिट ऑपरेटर्स के लिए बेहतर विकल्प होगा जो स्टाइल, स्पेस और बचत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन ढूंढ़ रहे हैं.

सीएनजी किट की खासियत

इस वेरिएंट में लगाई गई सीएनजी किट कोई आफ्टरमार्केट अटैचमेंट नहीं है, बल्कि डीलर-लेवल फिटमेंट के तौर पर पेश की जा रही है. किआ ने इसके लिए सरकार द्वारा प्रमाणित Lovato DIO किट का इस्तेमाल किया है, जो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी के साथ आती है. इस किट की कीमत 77,900 रुपये है, जिसे बेस Premium (O) पेट्रोल वेरिएंट (कीमत 10.99 लाख रुपये) पर लगाया जा सकता है.

Kia Carens CNG
Kia Carens CNG के साइज में कोई बदलाव नहीं हुआ है. Photo: Kia.com

इंजन और ट्रांसमिशन

कैरेंस सीएनजी के इंजन मैकेनिज़्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. हालांकि किआ ने इसके पावर आंकड़े साझा नहीं किए हैं, लेकिन यह वही इंजन है जो अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और रिफाइंड नेचर के लिए जाना जाता है.

कैसा है कार का डिज़ाइन

किआ ने बाहरी लुक में कोई कटौती नहीं की है. बॉडी-कलर्ड बंपर और डोर हैंडल्स, सिल्वर फिनिश वाली टाइगर नोज़ ग्रिल, रियर स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटेना, और हैलोजन हेडलैम्प्स व टेललैम्प्स इसे एक सादगी भरा लेकिन प्रीमियम लुक देते हैं. यह कार R15 या R16 स्टील व्हील्स पर दौड़ती है, जिनके साथ फुल-साइज़ व्हील कवर दिए गए हैं.

साइज की बात करें तो कैरेंस सीएनजी 4,540 मिमी लंबी, 1,800 मिमी चौड़ी और 1,708 मिमी ऊंची है (रूफ रेल्स सहित). 2,780 मिमी का व्हीलबेस इसे अपने सेगमेंट में सबसे स्पेशियस एमपीवी में से एक बनाता है.

Kia Carens CNG
Kia Carens CNG मूल रूप से बाजार में Ertiga CNG को टक्कर देगी. Photo: Kia.com

कलर ऑप्शन

किआ ने इस वेरिएंट को भी 6 आकर्षक रंगों में पेश किया है. जिसमें क्लियर व्हाइट, स्पार्कलिंग सिल्वर, ग्रैविटी ग्रे, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, इम्पीरियल ब्लू, और प्यूटर ऑलिव कलर शामिल हैं. हर रंग में यह एमपीवी अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी पेश करती है.

केबिन में क्लास और कम्फर्ट

कार के केबिन का माहौल एक फैमिली-फ्रेंडली प्रीमियम एमपीवी जैसा ही रखा गया है. ब्लैक और इंडिगो सेमी-लेदरेट सीट्स, 60:40 स्प्लिट सेकंड-रो सीट्स (स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग और टंबल फंक्शन के साथ) तथा 50:50 स्प्लिट थर्ड-रो सीट्स दी गई हैं जो फुल-फ्लैट फोल्ड होती हैं. दूसरी और तीसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए रूफ-माउंटेड एसी वेंट्स भी मौजूद हैं, जो लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक बनाते हैं.

डैशबोर्ड का कॉम्बिनेशन सैटर्न ब्लैक, ककून बेज़ और नेवी शेड्स में है, जिसे इंडिगो मेटल पेंट से एक्सेंट किया गया है. इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है. जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है, साथ ही वॉयस रिकग्निशन और 6 स्पीकर्स का सेटअप भी मौजूद है.

Kia Carens CNG Price
Kia Carens कंपनी दूसरी बेस्ट सेलिंग कार है. Photo: Kia.com

फीचर्स और सेफ्टी पैकेज

कैरेंस सीएनजी में किआ ने किसी भी जरूरी फीचर से समझौता नहीं किया है. इसमें की-लेस एंट्री, बर्गलर अलार्म, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs (LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ), रियर व्यू कैमरा (डायनेमिक गाइडलाइन्स के साथ), रियर सनशेड कर्टेन्स और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट जैसे कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं. पांच USB टाइप-सी पोर्ट्स पूरे केबिन में यात्रियों को उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को पावर देने की सुविधा प्रदान करते हैं.

सेफ्टी के लिहाज से भी यह एमपीवी बेहद मजबूत है. इसमें किआ का 10 सेफ्टी पैकेज दिया गया है जिसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेमेंट (VSM), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, ABS, रियर पार्किंग सेंसर और हाईलाइन TPMS जैसे फीचर्स शामिल हैं.

इनसे है मुकाबला

बाजार में किआ कारेंस का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा और मारुति एक्सएल6 जैसी कारों से हैं. जो पहले से ही कंपनी फिटेड सीएनजी किट के साथ आती हैं. हालांकि किआ ने इस सीएनजी फिटमेंट के बाद माइलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन उम्मीद ही जा रही है कि, इससे रेगुलर मॉडल की तुलना में ज्यादा फ्यूल की बचत होगी और ये कार किफायती साबित होगी. बता दें कि, मारुति अर्टिगा सीएनजी की शुरुआती कीमत 10.76 लाख रुपये है. वहीं XL6 CNG वेरिएंट की कीमत 12.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

