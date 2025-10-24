Hyundai Venue: मस्कुलर डिज़ाइन... स्मार्ट फीचर्स! बड़े बदलाव के साथ आ रही है नई वेन्यू, टीजर आउट

New Hyundai Venue Teaser: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी हुंडई एक बार फिर भारतीय बाजार में धमाका करने को तैयार है. कंपनी ने अपनी लोकप्रिय एसयूपी Venue के दूसरे जनरेशन मॉडल का आधिकारिक टीज़र जारी कर दिया है. 4 नवंबर को लॉन्च होने वाली यह नई Venue अब तक की सबसे स्टाइलिश और एडवांस्ड अवतार में आने वाली है.

सोशल मीडिया पर जारी टीज़र वीडियो ने फैंस की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है, जिसमें कार का फ्रंट एंड दिखाया गया है जबकि बाकी हिस्सों को रहस्यमयी अंदाज़ में छिपाया गया है. तो आइये देखें कैसी होगी नई वेन्यू-

कैसी है नई Hyundai Venue?

पहली झलक में ही नई Venue का डिज़ाइन पूरी तरह नया नजर आता है. बोनट के ऊपर फैली LED स्ट्रिप और हेडलैम्प यूनिट के दोनों ओर दिए गए DRLs इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं. इसके साथ नई डिजाइन की गई ग्रिल SUV को एक दमदार फ्रंट फेसिया प्रदान करती है. मौजूदा मॉडल की तुलना में यह बदलाव बेहद बड़ा है और हुंडई के डिजाइन इवॉल्यूशन को साफ दर्शाता है.

Hyundai Venue को मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ पेश किया जाएगा. Photo: The Korean Car Blog/casper_i.vory

हालांकि कंपनी ने पूरे डिज़ाइन का खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन कुछ डिटेल्स पहले ही टेस्टिंग के दौरान सामने आ चुकी हैं. सामने की ओर स्किड प्लेट्स, रूफ पर फंक्शनल रेल्स और पीछे की ओर LED टेललैंप्स के साथ ब्लैक पैनल इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. नए अलॉय व्हील्स इस SUV की प्रीमियम अपील को और बढ़ा देते हैं.

कैसा होगा केबिन?

इंटीरियर की बात करें तो नई जनरेशन Hyundai Venue का केबिन पूरी तरह मॉडर्न और टेक-ओरिएंटेड होगा. इसमें डुअल 10.2-इंच का कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप, नया डैशबोर्ड लेआउट और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी. फीचर लिस्ट में 360-डिग्री कैमरा, ADAS, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, रियर एसी वेंट्स और Type-C यूएसबी पोर्ट्स जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल होंगे.

Hyundai Venue में मॉडर्न और टेक-ओरिएंटेड फीचर्स दिए जाएंगे. Photo: The Korean Car Blog/casper_i.vory

इंजन ऑप्शन

इंजन लाइनअप के मामले में Hyundai Venue का यह नया अवतार मौजूदा पावरट्रेन को ही बरकरार रखेगा. यानी इसमें 1.2-लीटर Kappa पेट्रोल इंजन, 1.0-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर U2 CRDi VGT डीज़ल इंजन के विकल्प मिलेंगे.

नई Hyundai Venue न सिर्फ डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा कदम होगी, बल्कि यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को एक नई दिशा दे सकती है. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 4 नवंबर को लॉन्च के बाद कंपनी इसकी क्या कीमत तय करती है. बता दें कि, मौजूदा मॉडल की कीमत 7.26 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल के लिए 12.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

