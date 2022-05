Tesla की फैक्टरी को लेकर Elon Musk की बड़ी घोषणा, Ola के भाविश ने ऐसे ली चुटकी

टेस्ला (Tesla) की इलेक्ट्रिक कार इंडिया आएगी या नहीं आएगी, इसे लेकर अब कंपनी के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने एक यूजर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए इसकी जानकारी दी, बाद में Ola Electric के को-फाउंडर भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने चुटकी ली.

पूछा था-कब लगा रही इंडिया में प्लांट

मधु सूदन नाम के एक ट्विटर यूजर ने एलन मस्क से टेस्ला के इंडिया में प्लांट लगाने को सवाल किया था. इसके जवाब में एलन मस्क ने ट्वीट किया-टेस्ला उस जगह पर अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगी, जहां उसे पहले कार को बेचने और सर्विस देने की अनुमति ना मिले.

एलन मस्क ने यूजर को दिया जवाब

दरअसल एलन मस्क का ये बयान बहुत मायने रखता है. वह लंबे समय से भारत में टेस्ला की कार को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए वह सरकार से आयात शुल्क में छूट चाहते हैं. भारत सरकार टेस्ला को कई मंचों से साफ कर चुकी है कि उन्हें अगर इंडिया में अपनी कार बेचनी है तो उसका उत्पादन यहीं करना होगा. चीन में बनी कार यहां नहीं बिकेगी. आयात शुल्क में छूट की जगह सरकार उन्हें PLI Scheme का फायदा उठाने के लिए भी कह चुकी है.

भाविश अग्रवाल ने ली चुटकी

एलन मस्क के इस बयान पर ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल ने चुटकी ली. उन्होंने रीट्वीट करते हुए एलन मस्क से कहा-Thanks, but no Thanks!

भाविश अग्रवाल का एलन मस्क को जवाब

पहले किया था 'चुनौतियों' वाला ट्वीट

इससे पहले एक भारतीय यूजर @PPathole ने जनवरी में Elon Musk से इस बारे में सवाल पूछा था. यूजर ने टेस्ला के एक मॉडल की फोटो के साथ पूछा था कि क्या भारत में Tesla की लॉन्चिंग को लेकर कोई अपडेट है? यूजर ने कहा था कि टेस्ला की कारें काफी अच्छी हैं और उन्हें दुनिया के हर कोने में मौजूद होना चाहिए. Tesla के फाउंडर एंड सीईओ Elon Musk ने इसका जवाब दिया था कि भारत में कार लॉन्च करने में उनकी कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के साथ मिलकर इनका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

एलन मस्क का चुनौतियों वाला ट्वीट

