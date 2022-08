आनंद महिंद्रा लेकर आए हैं वीडियो...2 मिनट में देखें कैसे फैक्ट्री में Scorpio- N बनकर होती है तैयार

नई महिंद्रा स्कार्पियो को लोग में जबर्दस्त दीवानगी देखी जा रही है. पहली बार कंपनी ने Scorpio को सनरूफ (Sunroof) के साथ उतारा है. जिससे डिमांड में और तेजी आ गई है.

महिंद्रा ग्रुप के चैयरमेन आनंद महिंद्रा को भी नई स्कार्पियो को लेकर खासी उम्मीदें हैं. उन्हें लगता है कि जिस तरह के बदलाव नई स्कार्पियो किए गए हैं, अब उसे बड़े शहरों में भी लोग खरीदेंगे. पुरानी Scorpio की डिमांड मेट्रो सिटीज के मुकाबले छोटे शहरों में ज्यादा है.

इस बीच Anand Mahindra ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दो मिनट का वीडियो शेयर किया है. जिसमें Scorpio-N के प्रोडक्शन को दिखाया गया है. यानी आप दो मिनट के इस वीडियो में देख सकते हैं, कि कैसे महिन्द्रा के प्लांट में नई स्कार्पियो बनकर तैयार होती है.

How the #ScorpioN is made at our advanced manufacturing facility in Chakan. I admit I’m biased, but I don’t think there’s anything in the manufacturing arena that’s as dramatic and exciting as putting together an automobile… pic.twitter.com/QFL7MLBVNC