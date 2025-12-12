वेनेजुएला से जंगी माहौल के बीच ट्रंप प्रशासन को लेकर अमेरिकी मीडिया में क्या लिखा जा रहा

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राष्ट्रपति ड्रग तस्करी का हवाला देकर वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार को हाल ही में ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी भी दी है. बुधवार को अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक बड़े तेल टैंकर को जब्त कर लिया जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया है.

और पढ़ें

वेनेजुएला के तेल से लदे टैंकर को जब्त करने के बाद अमेरिका ने उसकी कई शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. यूएस ट्रेजरी यानी अमेरिकी वित्त विभाग ने गुरुवार को वेनेजुएला पर नए प्रतिबंधों की लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में मादुरो की पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस के तीन भतीजों के साथ-साथ मादुरो से जुड़े एक अन्य कारोबारी का नाम भी शामिल है.

बैन किए गए दो भतीजों को पहले अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जिन्हें बाद में कैदी अदला-बदली (प्रिजनर स्वैप) के तहत रिहा कर दिया गया.

यूएस ट्रेजरी ने कहा कि बैन किए गए छह जहाज गलत तरीके से असुरक्षित शिपिंग गतिविधियों' में शामिल थे, जिनसे मादुरो की सरकार को आर्थिक लाभ हुआ. इन जहाजों में से चार पनामा के झंडे वाले हैं, जबकि बाकी दो कुक द्वीप और हांगकांग के झंडे वाले हैं.

Advertisement

वेनेजुएला के पास है तेल का सबसे बड़ा रिजर्व

वेनेजुएला एक तेल संपन्न देश है जिसके विदेशी आय का 90% हिस्सा कच्चे तेल के निर्यात से आता है. वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार भी है. वेनेजुएला अपना सबसे अधिक कच्चा तेल अमेरिका की मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी Chevron कॉर्पोरेशन को बेचता है.

वेनेजुएला के कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक मार्केट के जरिए ईरान, चीन, रूस और भारत पहुंचता है. ट्रंप प्रशासन का दावा है कि बुधवार को जब्त टैंकर, जिसका नाम 'Skipper' है, ईरान जा रहा था. तेल आधारित अर्थव्यवस्था वाले वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई से मादुरो सरकार को भारी नुकसान हो रहा है.

वेनेजुएला पर ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई की चर्चा हर तरफ है. अमेरिका के अखबारों में भी इस मुद्दे को काफी कवरेज मिल रही है.

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर सीएनएन ने क्या लिखा?

अमेरिकी ब्रॉडकास्टर 'सीएनएन' ने लिखा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर निशाना साधा है. सीएनएन ने मादुरो से बात भी की है जिसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन को शांति का संदेश दिया है. उन्होंने कहा है, 'तेल के लिए युद्ध न शुरू करें.'

मादुरो बार-बार कहते रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन दबाव बनाकर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहता है ताकि देश के तेल संसाधनों पर कब्जा किया जा सके.

Advertisement

सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि वेनेजुएला के तेल टैंकरों, जहाजों पर नए प्रतिबंधों से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है. अमेरिकी ब्रॉडकास्टर लिखता है, 'हालिया कदम से ट्रंप प्रशासन के वेनेजुएला के खिलाफ महीनों से चलाए जा रहे प्रेशर कैंपेन में तेजी आई है. अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपने कैंपेन में कैरेबियाई सागर में हजारों सैनिकों और एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती की है. प्रशासन संदिग्ध ड्रग जहाजों पर हमले करता रहा है और मादुरो के खिलाफ बार-बार धमकी भरे बयान देता रहा है.'

एबीसी न्यूज

अमेरिकन टेलिविजन नेटवर्क (ABC News) ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका कब्जाए गए वेनेजुएला के टैंकर में लदा तेल अपने पास रखना चाहता है.

ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लैविट के हवाले से एबीसी न्यूज ने लिखा, 'तेल के जहाज को अमेरिका के एक बंदरगाह पर ले जाया जाएगा और अमेरिका चाहता है कि उसमें लदे तेल पर कब्जा कर ले. हालांकि, तेल की जब्ती एक कानूनी प्रक्रिया है और उसका पालन किया जाएगा.'

अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में वेनेजुएला सरकार के उस बयान को भी जगह दी है जिसमें टैंकर की जब्ती को 'बेशर्मी भरी चोरी और अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती' करार दिया गया है.

सीबीएस न्यूज

अमेरिकन टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टर सीबीएस न्यूज ने लिखा है कि बुधवार की जब्ती के बाद ट्रंप प्रशासन इस तरह के और मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है.

Advertisement

रिपोर्ट में लिखा गया, 'ट्रंप प्रशासन कई महीनों से कैरेबियाई और प्रशांत महासागर में कथित ड्रग बोट्स पर हमले कर रहा है. अब वो इस अभियान को वेनेजुएला की जमीन तक बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं. अमेरिका इस क्षेत्र में लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और इसी सप्ताह दो लड़ाकू विमानों को वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरने के लिए तैनात किया गया है.'

टाइम मैगजीन

अमेरिका की टाइम मैगजीन की वेबसाइट ने भी अमेरिका-वेनेजुएला तनाव पर विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है- 'ट्रंप के सलाहकार और वेनेजुएला की विपक्षी नेता का मादुरो को सत्ता से बेदखल करने का प्लान.'

रिपोर्ट में लिखा गया, 'अमेरिका के बढ़ते सैन्य अभियान ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि 12 साल सत्ता में रहने के बाद मादुरो के सत्ता छोड़ने की संभावनाएं क्या हैं, और उसके अगले दिन वेनेज़ुएला के 2.9 करोड़ लोगों का क्या होगा. वेनेजुएला की सरकार की बागडोर संभालने, उसे एक क्रूर तानाशाही से बाहर निकालने और शांति बनाए रखने का बड़ा काम मारिया कोरीना मचाडो के नेतृत्व वाले विपक्षी पार्टी को मिलने की उम्मीद है.'

मचाडो को इस साल के शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है. अपने ही देश में वेनेजुएला की सरकार से छिपकर रह रही मचाडो ट्रंप की समर्थक हैं.

Advertisement

रिपोर्ट में लिखा गया, 'मचाडो ने अपने देश को निशाना बनाने वाले ट्रंप के सैन्य अभियान का खुलकर समर्थन किया है, जबकि संदिग्ध ड्रग बोट्स पर ट्रंप के घातक हमलों को युद्ध के कानूनों का उल्लंघन माना जा रहा है. बुधवार को, लगभग एक साल तक छिपे रहने के बाद, मचाडो ओस्लो में सार्वजनिक रूप से नजर आईं. इससे कुछ घंटे पहले ही उनकी बेटी ने उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया.'

रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि ट्रंप के सलाहकार ऑप्शन तैयार कर रहे हैं कि अगर मादुरो पद छोड़ दें या उन्हें हटाया जाए, तो आगे क्या किया जाए. इनमें विपक्ष को एक अंतरिम सरकार बनाने में सहायता देने के तरीके और वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों व इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्लानिंग शामिल है.

यूएसए टुडे

अमेरिकी अखबार यूएसए टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया है कि ट्रंप वेनेजुएला को धमकी क्यों दे रहे हैं.

अखबार ने लिखा, 'ट्रंप ने मादुरो पर ड्रग तस्कर होने, फेंटानाइल भेजने, जिसने अमेरिका में ड्रग्स संकट बढ़ा दिया है और देश में आ रहे बड़े पैमाने पर प्रवासियों के लिए वेनेजुएला की मादुरो सरकार पर आरोप लगाया है. अगस्त में, अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी में मदद के लिए घोषित इनाम को बढ़ाकर 5 करोड़ डॉलर कर दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा इनाम है. अमेरिका का कहना है कि मादुरो ड्रग तस्करी और आपराधिक समूहों से जुड़े हुए हैं.'

Advertisement

रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के एक दावे को खारिज करते हुए लिखा गया, 'नवंबर में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मादुरो और अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारियों को एक विदेशी आतंकवादी संगठन Cartel de los Soles का हिस्सा घोषित किया. लेकिन विशेषज्ञों ने USA TODAY को बताया कि यह समूह वास्तव में एक ढीला-ढाला भ्रष्टाचार नेटवर्क है, कोई वास्तविक ड्रग तस्करी संगठन नहीं. वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अवैध ड्रग कारोबार से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है.'

---- समाप्त ----