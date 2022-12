तूफान में डूब गया थाईलैंड का युद्धपोत, 31 नौसैनिकों की हो रही तलाश

थाईलैंड के दक्षिण-पश्चिम तट से करीब 37 किलोमीटर दूर उनकी नौसेना का युद्धपोत एचटीएमएस सुखोथाई (HTMS Sukhothai) पेट्रोलिंग कर रहा था. इसी दौरान तेज तूफान आया. जिसकी वजह से वह डूब गया. इस युद्धपोत से 31 नौसैनिक लापता हैं, जिनकी खोज की जा रही है. खोज अभियान में रॉयल थाई नेवी के फ्रिगेट्स और हेलिकॉप्टर लगे हुए हैं. यह घटना रविवार यानी 18 दिसंबर 2022 की रात की है.

इन फ्रिगेट्स और हेलिकॉप्टर्स ने 75 लोगों को बचाया भी है. सोमवार दोपहर तक इन लापता 31 लोगों का पता नहीं चला था. यह बात थाई नौसेना के प्रवक्ता एडमिरल पोगक्रोन्ग मोन्ट्राडपालिन ने यह जानकारी दी. नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस खोज अभियान में रॉयल थाई नेवी के दो Sea Hawak हेलिकॉप्टर्स, नौसेना के दो फ्रिगेट्स और एक एंफिबियस शिप लगी हुई है.

रॉयल एयरफोर्स ने भी बयान जारी करके कहा कि वह भी इस सर्च एंड रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके कितने विमान इसमें शामिल हैं. थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. वो इस घटना की करीब से जानकारी ले रहे हैं. इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

#UPDATE Thai military frigates and helicopters are searching for 31 sailors after a naval vessel sank, with dozens of others having been hauled from choppy waters



The vessel sank after its electronic system was damaged, a navy spokesperson said