चीन की दबंगई का जवाब! समुद्र में ताकत दिखाएंगे भारत समेत 17 देश, 100 लड़ाकू विमान होंगे शामिल

ताइवान पर भड़का चीन इन दिनों दक्षिण चीन सागर के पास दबंगई दिखा रहा है. बीते कई दिनों से वह ताइवान को घेरकर लाइव फायर ड्रिल कर रहा है. चीन की इस दबंगई का जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है. कल यानी 19 अगस्त से शुरू होने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 17 देश शामिल होने वाले हैं. युद्धाभ्यास में शामिल देश वैसे साफ कर रहे हैं कि इस ड्रिल का चीन से कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन इसपर सबकी नजर है.

पिच ब्लैक नाम का ये अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा. इसमें लगभग 100 लड़ाकू विमान और 2,500 सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे. कोरोना काल के बाद ये लोकतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा शक्तिप्रदर्शन होगा. भारतीय वायु सेना इस युद्धाभ्यास के लिए सुखोई 30 MKI और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले विमानों को भेज रही है.

कौन-कौन से देश शामिल?

इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका हिस्सा लेने वाले हैं. इन देशों ने साफ कर दिया है कि ये युद्धाभ्यास चीन के खिलाफ नहीं है. मगर ये भी साफ है कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए और ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बड़ा है.

