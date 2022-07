श्रीलंका: राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षाकर्मियों ने एक प्रदर्शनकारी को पीटा, वीडियो आया सामने

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आंतरिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं. शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था उसके बाद देर रात प्रधानमंत्री आवास को भी आग के हवाले कर दिया. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राष्ट्रपति आवास के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारी को लाठी-डंडों और लात-घूसों से पीट रहे हैं.

श्रीलंकाई न्यूजपेपर 'डेली मिरर' की डिप्टी एडिटर जमीला हुसैन ने वीडियो को ट्वीट कर लिखा, "राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षाबलों द्वारा प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए एक वीडियो कैप्चर किया गया है."

इस वीडियो में सुरक्षाकर्मी एक प्रदर्शनकारी की गर्दन को पकड़ते घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कुछ और सुरक्षाकर्मी मिलकर उसे लाठी-डंडों से पीटते हैं. वहीं जो कर्मचारी पहले उसकी गर्दन पकड़े हुए था, अब वो उसे लातों से पीट रहा है. इस दौरान आस-पास बहुत से प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा है. हालांकि थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उसे घेरकर बचाता है.

This video captured shows security forces mercilessly beating the protestors yesterday near the President's House in Fort. #SriLanka #SriLankaProtests pic.twitter.com/pZPwxmAsIk