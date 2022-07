श्रीलंका: राष्ट्रपति के घर से मिले करोड़ों रुपये कैश, प्रदर्शनकारियों का नोट गिनते VIDEO VIRAL

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है. प्रधानमंत्री आवास को भी आग के हवाले कर दिया है. इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर से करोड़ों रुपये कैश प्रदर्शनकारियों के हाथ लगने का दावा किया गया है. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें लोगों को नोट गिनते देखा जा सकता है.

दरअसल, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन में घुसने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही एक वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी नोट गिनते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को यह रकम राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर से मिली.

श्रीलंकाई न्यूजपेपर 'डेली मिरर' के मुताबिक, राष्ट्रपति भवन से बरामद रकम सिक्योरिटी यूनिट्स को सौंप दी गई है. वहीं, जांच अधिकारियों ने बताया है कि वे तथ्यों की जांच के बाद ही जमीनी स्थिति बता पाएंगे.

Protesters who seized the residence of the head of Sri Lanka found a huge amount of money there.



Millions of rupees were in President Gotabaya Rajapaksa's closet, local media reported. Eyewitnesses published a video online, in which they allegedly counted 17.8 million. pic.twitter.com/fwxCZiM8FJ