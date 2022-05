'वही यहूदी खून...' रूसी विदेश मंत्री ने जेलेंस्की की तुलना हिटलर से की, इजरायल नाराज

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तुलना जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. लावरोव ने कहा कि हिटलर और जेलेंस्की दोनों नाजी हैं और उनमें 'यहूदी खून' है. लावरोव के बयान पर इजरायल ने नाराजगी जताई है.

लावरोव ने आगे कहा कि जेलेंस्की की यहूदी होना उनके नाजीवाद को कम नहीं कर देता है. एडोल्फ हिटलर का भी खून यहूदी था. लावरोव के बयान पर इजरायल ने नाराजगी जताई है. इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री का ये बयान 'अक्षम्य, अपमानजनक और एक ऐतिहासिक गलती भी है.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.