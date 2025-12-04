आज फिर एक कार में पुतिन और पीएम मोदी, 3 महीने पहले भी दिखी थी स्पेशल बॉन्डिंग

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर बेहद ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. पुतिन ने विमान से उतरते ही पीएम मोदी से हाथ मिलाया और फिर दोनों नेता एक-दूसरे के गले मिले. इसके बाद दोनों नेता एक ही कार से लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए. इस कार मोमेंट ने तीन महीने पहले के उस मोमेंट की याद दिला दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था.
ठीक तीन महीने पहले 1 सितंबर को भी दोनों नेता एक मीटिंग के बाद एक ही कार में सवार होकर जाते दिखे थे. मौका था 25वें शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO) का जो कि चीन के तियानजीन शहर में आयोजित किया गया था. शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार होकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना हुए थे.
एक साथ कार में सवार दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें सामने आईं जिसपर खूब चर्चा हुई. माना गया कि यह तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश है कि दबाव के बावजूद, भारत-रूस का रिश्ता कमजोर नहीं पड़ा है.
इस फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था, 'SCO समिट स्थल पर औपचारिक कार्यक्रमों के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक के साथ में गए. उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होती है.'
भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने इंडिया टुडे ग्रुप को खास इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के साथ चीन में कार शेयर करने पर बात की.
उन्होंने कहा, 'रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की. हमारे पास हमेशा बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ होता है. हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई. हम बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि हमें यह ख्याल ही नहीं आया कि लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं.'