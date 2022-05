रूसी राजदूत पर पोलैंड में लाल पेंट से हमला, यूक्रेन के सपोर्ट में हुई नारेबाजी, VIDEO

रूस-यूक्रेन जंग (russia ukraine war) का गुस्सा अब पड़ोसी देशों तक में देखा जाने लगा है, जिसका शिकार अब रूसी राजदूत हुए हैं. पोलैंड में मौजूद रूसी राजदूत पर लाल पेंट से हमला किया गया है. सोमवार को रूस का विक्ट्री डे था. इस मौके पर रूसी राजदूत Sergey Andreev द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. इस दौरान यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध कर रहे लोगों ने राजदूत पर हमला किया.

फिलहाल पोलैंड की निंदा भी हो रही है कि वह राजदूत को ठीक सुरक्षा देने में विफल रहे. बता दें कि Sergey Andreev सोमवार को पोलैंड की राजधानी में मौजूद सोवियत सैनिकों के कब्रिस्तान पहुंचे थे. श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान ही उनपर पेंट से हमला किया गया. इसकी कुछ वीडियो क्लिप भी सामने आई हैं.

The #Russian ambassador to #Poland was doused with red paint while laying flowers at the cemetery of Soviet soldiers. pic.twitter.com/ltA9mRVyyD