'भारत न्यूट्रल नहीं...', PM मोदी ने गर्मजोशी से किया पुतिन का वेलकम, फिर यूक्रेन पर कही ये बात

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के लिए हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं. द्विपक्षीय वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध, भारत-रूस संबंधों और वैश्विक शांति पर विस्तार से चर्चा की. पीएम मोदी ने भारत के शांति पक्षधर होने पर जोर दिया और विश्वास जताया कि विश्व जल्द ही शांति की ओर लौटेगा.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए हैदराबाद हाउस में हैं (Photo: PTI)
रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए हैदराबाद हाउस में हैं (Photo: PTI)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं. हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे से हाथ मिलाया. और फिर एक ही साथ बैठक के लिए आगे बढ़े. द्विपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी ने भारत आने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया और कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. पीएम मोदी ने इस दौरान यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष रखा और कहा कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में खड़ा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि दुनिया जल्द ही शांति की तरफ लौटेगी. पीएम मोदी ने अपने संबोधन के शुरुआत में कहा, 'महामहिम आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है. 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और आप पहली बार भारत आए. उस पहली यात्रा में ही भारत-रूस के मजबूत रणनीतिक संबंधों की नींव रखी गई थी. मेरे लिए पर्सनली खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे संबंधों को भी 25 साल हो गए.' 

भारत-रूस संबंधों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, 'मैं मानता हूं कि 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, उसका बेहतरीन उदाहरण भारत-रूस संबंध हैं.'

यूक्रेन संकट पर क्या बोले पीएम मोदी?

यूक्रेन संकट पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'यूक्रेन संकट के बाद हमारी चर्चा होती रही है और आपने भी सच्चे दोस्त के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है. मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और इस विष्य पर मैंने अपनी समझ भी रखी है कि विश्व का कल्याण हो और हम सबको मिलकर शांति के रास्ते तलाशने चाहिए. मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व शांति की तरफ लौटेगा.'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'पिछले दिनों जब भी दुनिया के नेताओं से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है. हम शांति के सभी प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. पूरे दुनिया ने कोविड से लेकर अब तक बहुत संकट देखे हैं, आशा है कि दुनिया प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी. मुझे पूरा भरोसा है कि आज हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि दोनों देशों के संबंधों का विस्तार हो, संबंध ऊंचाइयों को छूएं.'

पीएम मोदी के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि हमने इन मुद्दों पर बात की और रूस भी शांति का पक्षधर है. उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि यूक्रेन संघर्ष पर बातें चल रही हैं और मैं आपको इस संबंध में अपडेट करूंगा.

