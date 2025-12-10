scorecardresearch
 
हाइवे पर क्रैश लैंडिंग के दौरान कार से टकराया विमान, अमेरिका के फ्लोरिडा में हादसे का लाइव VIDEO

अमेरिका के फ्लोरिडा में सोमवार शाम एक तेज रफ्तार हाईवे पर तब अफरा-तफरी मच गई जब एक छोटा विमान अचानक क्रैश-लैंडिंग करते हुए कार से जा टकराया. हादसे का लाइव वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर घटना की खासा चर्चा हो रही है

विमान ने इंजन फेल्यर के बाद क्रैश लैंडिंग की (Photo- X)
अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब एक छोटे विमान ने मेरिट आईलैंड के पास व्यस्त I-95 हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए एक कार को टक्कर मार दी. विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट को मजबूरन हाईवे पर उतरना पड़ा, लेकिन ट्रैफिक के बीच उतरते समय विमान एक 2023 मॉडल Toyota कार से टकरा गया.

यह विमान Beechcraft 55 मॉडल का था, जिसमें 27 वर्षीय पायलट और उसका हमउम्र साथी मौजूद थे. दोनों को कोई चोट नहीं आई. फ्लोरिडा हाइवे पेट्रोल (FHP) के मुताबिक, विमान के दोनों इंजनों में अचानक पावर लॉस हो गया था, जिसके बाद पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया.

टॉयोटा कैमरी चला रही 57 वर्षीय महिला को मामूली चोटें आईं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसा सोमवार शाम 5:45 बजे हुआ, जब हाईवे पर भारी ट्रैफिक मौजूद था. टक्कर के बाद विमान हाईवे पर ही रुक गया और पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन गए.

हादसे के बाद बंद किया गया था हाइवे

हादसे के बाद I-95 के दक्षिणी लेन को 201 माइल मार्कर के पास पूरी तरह बंद करना पड़ा. राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. हाईवे कई घंटों तक बंद रहा और सुबह करीब 9 बजे जाकर दोबारा खोला गया.

फ्लोरिडा में उसी दिन दूसरा विमान हादसा

दिलचस्प बात यह है कि फ्लोरिडा में इसी दिन एक दूसरा विमान हादसा भी हुआ. ऑरलैंडो से 46 मील दूर DeLand इलाके में एक Cessna 172 विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की. इस विमान में सवार दो लोग घायल हुए, लेकिन दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

