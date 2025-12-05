scorecardresearch
 
'हमले के समय इमरान सत्ता में होते तो भारत से भीख मांगने चले जाते...', PAK सेना ने पूर्व पीएम को कहा 'मेंटली इल'

पाकिस्तान के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इमरान को मानसिक रूप से अस्थिर बताते हुए आरोप लगाया कि वे झूठे नैरेटिव बनाकर सेना और जनता के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं.

पाकिस्तान में सेना–राजनीति टकराव तेज (File Photo: ITG)
पाकिस्तान में राजनीति और सेना के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है. DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब तक का सबसे सीधा और तीखा हमला बोला. 

उन्होंने कहा कि इमरान “मानसिक रूप से अस्थिर” हैं और लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान की संस्थाओं के खिलाफ माहौल बनाते हैं. उन्होंने इमरान के हालिया ट्वीट को भी “सेना विरोधी नैरेटिव” बताते हुए पेश किया.

DG ISPR ने आरोप लगाया कि इमरान यह मानते हैं कि यदि वे नहीं, तो पाकिस्तान में कुछ नहीं. उन्होंने कहा कि यह सोच अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि कैद में रहकर किसी कैदी को सेना और राज्य के खिलाफ बैठकें नहीं करनी चाहिए.

बात यहीं खत्म नहीं हुई. जनरल चौधरी ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, “जब भारत ने हमले किए थे, अगर यह ‘मेंटली इल’ व्यक्ति सत्ता में होता तो बातचीत के लिए भीख का कटोरा लेकर भारत पहुंच जाता.”

उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान सेना राजनीति से दूर है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को संस्थाओं के अनुशासन और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बता दें कि एक दिन पहले ही जेल में बंद इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर जमकर हमला बोला था. इमरान ने कहा था कि आसिम मानसिक रूप से बीमार हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके परिवार के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. इतना ही नहीं, इमरान ने तो इतना तक कह दिया कि पाकिस्तान में कानून का राज नहीं, बल्कि माफिया का राज चल रहा है. 

इमरान खान की ओर से पाक सेना पर हमला ऐसा समय आया जब उनकी मौत की अफवाहें सोशल मीडिया पर छाईं रहीं. जिसके बाद इमरान की बहनों और पीटीआई समर्थकों ने जेल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. जिसके बाद इमरान से मिलने उनकी बहन जेल के भीतर गईं और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

