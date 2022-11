न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारतीयों ने लगाए नारे, जानें क्यों

मुंबई आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर भारतीय समुदाय के कई सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की. यहां मौजूद लोगों ने 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. उनके हाथों में 'मुंबई 26/11' और हम माफ नहीं करेंगे. हम नहीं भूलेंगे' और '#Sanction Pakistan.' लिखी लिखी तख्तियां थीं.

उनके पास दूतावास के बाहर एक डिजिटल वैन भी खड़ी थी, जिसमें 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और आतंकवादी अजमल कसाब के साथ-साथ मुंबई में ताज होटल की जलती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही थीं. दुनियाभर के अलग-अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं.

United States | Indian Americans & South Asian Diaspora protested against the 26/11 #MumbaiTerrorAttack in front of the Pakistan Consulate in New York. Demonstrations also took place in front of the Pakistan Consulate in Houston, Chicago & Pakistan Community Centre in New Jersey. pic.twitter.com/iuWRhnnvUe