scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप, क्लिंटन और बिल गेट्स के साथ Jeffrey Epstein, 19 नई तस्वीरें जारी

डोनाल्ड ट्रंप और जेफ्री एपस्टीन कई वर्षों तक एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन ट्रंप का दावा है कि उनका रिश्ता 2004 के आसपास ही खत्म हो गया था. ट्रंप ने यह बार-बार कहा है कि एपस्टीन से जुड़े किसी भी गलत काम में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है.

Advertisement
X
जेफ्री एपस्टीन एस्टेट से बरामद 19 तस्वीरें सार्वजनिक हुईं. (Photo: Reuters)
जेफ्री एपस्टीन एस्टेट से बरामद 19 तस्वीरें सार्वजनिक हुईं. (Photo: Reuters)

अमेरिका की डेमोक्रेट्स हाउस ओवरसाइट कमेटी ने शुक्रवार को यौन अपराधी (Sex Offender) जेफ्री एपस्टीन के एस्टेट से मिली 19 तस्वीरें जारी कर दी. इन तस्वीरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बिल गेट्स सहित कई प्रमुख हस्तियां नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों में से एक तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की है, जिसमें वह कई महिलाओं के साथ खड़े हैं. इन महिलाओं को चेहरों को उजागर नहीं किया गया है. एक अन्य तस्वीर में ट्रंप किसी महिला से बात कर रहे हैं और उनके बगल में एपस्टीन खड़े हैं. हालांकि, इन तस्वीरों में किसी भी शख्स को किसी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं दिखाया गया है. 

एक अन्य तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को जेफ्री एपस्टीन और उनकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल के साथ देखा जा सकता है. गिस्लेन दरअसल एपस्टीन की लंबे समय से सहयोगी थी, जिसे बाद में उनके यौन तस्करी के अपराधों के सिलसिले में दोषी ठहराया गया था. यह क्लिंटन वाली तस्वीर पूर्व राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित है.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump’s changing stance on India after Putin’s visit
ट्रंप के बदले तेवर, भारत के साथ बना रहे दुनिया के 5 ताकतवर देशों का ग्रुप 
Erdogan, putin, Trump
रूस के साथ-साथ अमेरिका को भी साधने चले थे एर्दोगन, ट्रंप प्रशासन ने फेल कर दिया प्लान 
राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉन्च किया 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम, देखें US Top-10 
American Dream
अमेरिकी ग्रोथ का इंजन हैं NRI, ट्रंप ने किया बाहर तो अमेरिका को कौन बनाएगा ग्रेट अगेन? 
वेनेजुएला सरकार और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ चुका है. (Photo- Reuters)
क्या कई देश मिलकर US के खिलाफ नार्कोटेररिज्म छेड़े हुए हैं? 

d

डेमोक्रेट्स कमेटी द्वारा जारी की गई इन तस्वीरों में से एक में ट्रंप के चेहरे के साथ कंडोम का कटोरा दिख रहा है. इस कटोरे पर लिखा है- ट्रंप कंडोम 4.50 डॉलर. हर कंडोम पर ट्रंप का चेहरा छफा है और साथ में लिखा है- I am Huge. एक अन्य तस्वीर में ट्रंप छह महिलाओं के साथ हैं लेकिन कमेटी ने सभी महिलाओं के चेहरे छिपा दिए हैं.

Advertisement

इसके अलावा बाकी तस्वीरों में स्टीव बैनन और एपस्टीन साथ खड़े हैं. किसी तस्वीर में बिल क्लिंटन, एपस्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल और एक अन्य जोड़े के साथ खड़े हैं. एक फोटो में टेक अरबपति बिल गेट्स और प्रिंस एंड्रयू एक साथ हैं. हॉर्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर्स और मशहूर वकील एलन डर्शोविट्ज भी एपस्टीन की संपत्ति से मिली तस्वीरों में नजर आ रहे हैं.

डेमोक्रेट कमेटी की सदस्य सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि अब व्हाइट हाउस के इस कवर-अप को खत्म करने और जेफ्री एपस्टीन और उसके ताकतवर दोस्तों के पीड़ितों को न्याय दिलाने का समय आ गया है. ये परेशान करने वाली तस्वीरें एपस्टीन और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ उसके रिश्तों को लेकर और भी सवाल खड़े करती हैं. हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अमेरिकी जनता को पूरा सच नहीं मिल जाता. न्याय विभाग को सारे दस्तावेज तुरंत जारी करने चाहिए , अभी, इसी वक्त.

बता दें कि जेफ्री एपस्टीन अमेरिका का वह अय्याश अरबपति था, जिसे हमेशा महिलाओं से घिरा रहना पसंद था. बेहद मामूली पृष्ठभूमि से निकलकर आसानी से अमेरिका के एलीट वर्ग में जगह बनाने वाले एपस्टीन की जिंदगी किसी सीक्रेट मिशन हेड जैसी रही. बेहद कम समय में अकूत दौलत कमाने से लेकर ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियतों से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसे ज्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़े.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement