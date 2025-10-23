अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया है. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और आरोपी एक 21 साल का भारतीय युवक बताया जा रहा है, जो साल 2022 में गैरकानूनी तरीके से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार कर वहां पहुंचा था. Fox News की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम जशनप्रीत सिंह है.

बता दें कि इस युवक को मार्च 2022 में कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने पकड़ा था. हालांकि, इमिग्रेशन कोर्ट में सुनवाई का इंतजार करते हुए उसे देश के अंदर ही छोड़ दिया गया था.

अब जशनप्रीत पर नशे की हालत में लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत का आरोप लगा है. पुलिस के अनुसार वो एक बड़े ट्रक (semi-truck) को तेज रफ्तार में चला रहा था और उसने सैन बर्नार्डिनो काउंटी के I-10 फ्रीवे पर धीरे चल रहे वाहनों में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन जलकर खाक हो गए और तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई.

यहां देखें हादसे की पूरी फुटेज

अधिकारियों ने बताया कि हादसे की डैशकैम फुटेज बेहद भयावह है. सड़क पर रफ्तार से आती ट्रक की हेडलाइट्स फिर जोरदार धमाका, और कुछ ही सेकंड में आग का गोला। सोशल मीडिया पर ये फुटेज वायरल हो रही है जिसे देखकर लोग दंग हैं.

इस मामले ने अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि अगर आरोपी को बॉर्डर पार करने के बाद तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता. वहीं, जांच एजेंसियां अब आरोपी के रिकॉर्ड और उसके अमेरिका में रहने के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही हैं. हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर बाइडन प्रशासन की नीतियों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है.

