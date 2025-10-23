scorecardresearch
 

Feedback

इंड‍ियन लड़के ने नशे में अमेरिका की सड़कों पर दौड़ा दिया ट्रक, तीन की मौत, Video में देखें- कैसे हुआ हादसा

कैलिफोर्निया की फ्रीवे पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार से आते द‍िखा. देखते ही देखते एक के बाद एक गाड़‍ियों को उड़ाता द‍िखा. तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी ट्रक ड्राइवर की पहचान भारत के जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई है. इसे 2022 में बॉर्डर पार करने के बाद रिहा कर दिया था. अब उस पर नशे की हालत में लापरवाही से वाहन चलाने और तीन लोगों की जान लेने का आरोप है. देखें डैशकैम फुटेज.

Advertisement
X
डैशकैम फुटेज ने दिखाया खौफनाक मंजर
डैशकैम फुटेज ने दिखाया खौफनाक मंजर

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया है. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और आरोपी एक 21 साल का भारतीय युवक बताया जा रहा है, जो साल 2022 में गैरकानूनी तरीके से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार कर वहां पहुंचा था. Fox News की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम जशनप्रीत सिंह है. 

बता दें कि इस युवक को मार्च 2022 में कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने पकड़ा था.  हालांकि, इमिग्रेशन कोर्ट में सुनवाई का इंतजार करते हुए उसे देश के अंदर ही छोड़ दिया गया था. 

अब जशनप्रीत पर नशे की हालत में लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत का आरोप लगा है. पुलिस के अनुसार वो एक बड़े ट्रक (semi-truck) को तेज रफ्तार में चला रहा था और उसने सैन बर्नार्डिनो काउंटी के I-10 फ्रीवे पर धीरे चल रहे वाहनों में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन जलकर खाक हो गए और तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump, Xi Jinping,
रूसी तेल पर नए प्रतिबंधों से भड़क गया चीन, अमेरिका को सुनाई खरी-खरी! 
Pete Hegseth on sikh soldiers
दाढ़ी-बाल पर ट्रंप के मंत्री के कदम से अमेरिका में मचा बवाल, सिख सैनिकों के सपोर्ट में उतरे सांसद 
three air force in one country
वो अकेला मुल्क जिसके पास तीन वायुसेनाएं हैं... दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं है टक्कर में 
Top Stocks Today
कोई 10%... कोई 20% उछला, US से मिला एक सिग्नल, फिर भागे ये शेयर  
donald trump diwali
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दीप जलाकर मनाई दीवाली, देखें US टॉप 10 

यहां देखें हादसे की पूरी फुटेज 

अधिकारियों ने बताया कि हादसे की डैशकैम फुटेज बेहद भयावह है. सड़क पर रफ्तार से आती ट्रक की हेडलाइट्स फिर जोरदार धमाका, और कुछ ही सेकंड में आग का गोला। सोशल मीडिया पर ये फुटेज वायरल हो रही है जिसे देखकर लोग दंग हैं. 

Advertisement

इस मामले ने अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि अगर आरोपी को बॉर्डर पार करने के बाद तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता.  वहीं, जांच एजेंसियां अब आरोपी के रिकॉर्ड और उसके अमेरिका में रहने के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही हैं. हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर बाइडन प्रशासन की नीतियों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement