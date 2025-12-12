'सबसे खूबसूरत' बॉडीगार्ड जिसने एक साथ पांच मार्शल आर्ट के दिग्गजों को हराया, अब क्यों चर्चा में?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों हाल ही में चीन पहुंचे थे. उनके इस दौरे में चीन सरकार ने फ्रांस की फर्स्ट लेडी की सुरक्षा के लिए एक महिला बॉडीगार्ड की तैनाती की थी. अब चीन में मैक्रों की पत्नी से ज्यादा महिला बॉडीगार्ड की चर्चा है. खूबसूरत महिला बॉडीगार्ड ब्रिजीट मैक्रों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हुए बेहद सख्त और प्रोफेशनल दिखीं जिसने लोगों का ध्यान खींचा.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि महिला का कोडनेम यान युएशिया (Yan Yuexia) है. चीनी इंटरनेट यूजर्स उन्हें 'सबसे खूबसूरत बॉडीगार्ड' का टाइटल दे रहे हैं. हालांकि यान से भी ज्यादा बड़ी उनकी खूबियां हैं जिसकी खूब तारीफ हो रही है.

चीन के न्यूज पोर्टल 'द पेपर' ने उनके बारे में कुछ जानकारी साझा की है. फ्रांसीसी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अपने चीन दौरे में बीजिंग और चेंगदू गए. इन दोनों ही शहरों में ब्रिजिट ने जिन-जिन प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, यान वहां मुस्तैदी से खड़ी नजर आईं. वो राष्ट्रपति की पत्नी के आसपास के माहौल को लगातार स्कैन करते हुए दिखी जिसका वीडियो चीन के सोशल मीडिया पर वायरल है.

यान पहले भी रह चुकी हैं चर्चा में

यान पहली बार सितंबर 2023 में चर्चा में आई थीं, जब वह सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की पत्नी असमा अल-असद की सुरक्षा में तैनात थीं. उस दौरान भी उनकी शांत, गंभीर और बेहद चौकस रवैये की काफी चर्चा हुई थी.

Advertisement

बीजिंग के एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में जब असमा अल-असद छात्रों और पत्रकारों के बीच थीं, यान एकदम पास रहकर उन्हें भीड़ से बचाती दिखीं, किसी के पास आने की कोशिश पर वो तुरंत दीवार बनकर खड़ी हो जाती थीं.

कई देशों के नेताओं की सुरक्षा की

फरवरी में यान को थाईलैंड की उस समय की प्रधानमंत्री पेटोंगटार्न शिनावात्रा की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया गया था. हार्बिन में आइस हॉकी मैच के दौरान वो उनके एकदम पास बैठी नजर आई थीं. इस दौरान वो जिस सतर्कता से आसपास नजर घुमा रही थीं, उनकी गर्दन की उभरी नसें दिख रही थीं.

दौरे के अंत में शिनावात्रा ने उनसे बात कर आभार जताया और सोशल मीडिया पर भी उनका धन्यवाद करते हुए लिखा कि वो भविष्य में यान से फिर मिलना चाहेंगी.

निजी जीवन की जानकारी बेहद सीमित

काम की संवेदनशील प्रकृति के कारण यान के बारे में बहुत कम निजी जानकारी उपलब्ध है. माना जाता है कि उनका असली नाम शू जिन है और वो मध्य चीन के हेनान प्रांत के शहर लुओयांग में पैदा हुई थीं. उनका परिवार मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड वाला बताया जाता है.

यान ने छह साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया था. बाद में उन्हें माता-पिता ने शाओलिन मंदिर में पेशेवर कुंग-फू प्रशिक्षण के लिए भेजा.

चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक बार उन्होंने पांच जापानी कराटे चैंपियन को हरा दिया था.

Advertisement

2015 में उन्हें सेंट्रल गार्ड ब्यूरो में एक एलीट बॉडीगार्ड चुना गया, जो चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय के तहत काम करता है. वे चीनी नेताओं के अलावा चीन आने वाले विदेशी नेताओं की सुरक्षा का भी जिम्मा संभालती हैं.

एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने द पेपर को बताया, 'एक अच्छे बॉडीगार्ड का काम मशहूर होना नहीं, बल्कि खतरे को पहले ही पहचान लेना होता है.'

चीनी इंटरनेट पर लोकप्रिय हुईं यान

यान ने कभी मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया. अगस्त 2020 में उन्हें विदेशी नेताओं की सुरक्षा टीम का हिस्सा होने के नाते चीन सरकार की ओर से सम्मान मिला था.

उनकी कहानी चीनी इंटरनेट पर खूब तीरीफें बटोर रही है. एक चीनी यूजर ने लिखा, 'वो कांटों वाली गुलाब हैं.' एक अन्य ने लिखा, 'मैं तो खुशी-खुशी इनसे गिरफ्तार हो जाऊंगा.

---- समाप्त ----