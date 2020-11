ट्रंप, बाइडेन समेत दुनियाभर के नेताओं ने दी दिवाली की बधाई, पढ़ें क्या कहा...

दिवाली के मौके पर दुनियाभर के अलग-अलग देशों के प्रमुखों ने बधाई दी है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, विदेश मंत्री माइक पोंपियो, निवार्चित उपराष्‍ट्रपति कमल हैरिस और ब्रिटिश पीएम बोरिस जानसन ने भी दिवाली के मौके पर बधाई संदेश दिया है.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक फोटो साझा की है जिसमें वह भारतीयों के साथ दिवाली मनाते नजर आ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दीप जलाते हुए टि्वटर पर फोटो साझा की है. वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और विदेश विभाग ने भी दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं दी है.

अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट कर लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने लिखा है, ''करोड़ों हिंदुओं, जैन, सिखों, और बौद्धों को मैं और मेरी पत्नी डॉ जिल बाइडेन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं. आने वाला साल आपके लिए उम्मीद और समृद्धि लाए. साल मुबारक.''

Happy #Diwali and #BandiChhorDivas!



I know that this year celebrations will be different, but I am filled with respect for the way British Hindus, Sikhs and Jains have gone out of their way to help others throughout this pandemic. pic.twitter.com/YhqWpq3JQH