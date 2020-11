देशभर में दिवाली की धूम, केजरीवाल ने अक्षरधाम मंदिर में की आरती, नीतीश ने जलाए दीये

आज पूरा देश दिवाली का पर्व मना रहा है. पूरा देश दीयों की रोशनी से जगमगा रहा है. आम से खास तक हर कोई कोरोना काल के बीच संयमित तरीके से अपने-अपने अंदाज में दिवाली मना रहा है.

बिहार चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज करने वाले नीतीश कुमार ने भी पटना स्थित सरकारी आवास में दिवाली का पर्व मनाया. नीतीश कुमार ने दीये जलाकर त्योहार मनाया. बता दें कि ये दिवाली नीतीश कुमार के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है. उनके नेतृत्व में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाया है, जिसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है. हालांकि, सरकार के स्वरूप को लेकर अभी मंथन भी चल रहे हैं.

कोविड के बीच पटना में आम लोगों ने भी सादगी के साथ दिवाली मनाई. एक स्थानीय नागरिक प्रशांत ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि इस साल जश्न काफी अलग है, और हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो जाए, ताकि अगले साल पहले की तरह ही दिवाली मनाई जा सके.

#WATCH: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal along with his wife Sunita Kejriwal performs 'aarti' at Akshardham temple.#Diwali pic.twitter.com/XOROurI1J7