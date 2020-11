चीन ने अब जाकर दी बाइडेन को बधाई, कहा- अमेरिकी जनता का फैसला स्वीकार

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन को आखिरकार चीन ने बधाई दे दी है. अब तक नतीजों की स्थिति साफ ना होने के कारण कई देश जो बाइडेन को बधाई देने से बच रहे थे. शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो बाइडेन और कमला हैरिस को अपनी ओर से बधाई देते हैं.



चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को कहा कि हम अमेरिकी लोगों के फैसले को स्वीकारते हैं और जो बाइडेन, कमला हैरिस को बधाई देते हैं. अमेरिका के चुनावी नतीजों पर चीन ने कहा कि हम समझते हैं कि अमेरिकी चुनाव के फाइनल नतीजे वहां की प्रक्रिया और कानून के मुताबिक तय होगा.



गौरतलब है कि चीन और अमेरिका के बीच पिछले काफी लंबे वक्त से तनाव का माहौल चल रहा है. दोनों देशों में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन गई थी.

देखें- आजतक LIVE TV

अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान भी चीन मुद्दा बना हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि चीन उन्हें हराना चाहता है और जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाना चाहता है. इसके अलावा चीन से आए कोरोना वायरस के मसले पर भी अमेरिकी चुनाव में काफी विवाद हुआ था.

Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said on Fri that "We [China] respect the American people's choice and extend congratulations to Mr Biden and Ms Harris. We also understand that the US election result will be decided in accordance with US laws and procedures." https://t.co/WMmW6eUPso