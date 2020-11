अमेरिका: हार मानने को राजी नहीं डोनाल्ड ट्रंप, कहा- मुझे 7 करोड़ से ज्यादा वैध वोट मिले

अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है. डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में बाजी मार ली है. पीएम मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत की बधाई दी है और भारत-अमेरिका रिश्ते में नई मजबूती लाने की बात कही है.

इधर मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए खुद की जीत का दावा किया है. ट्रंप ने ट्वीट किया, 'पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई. मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं, यह चुनाव मैंने जीता है. सबसे बुरी बात यह हुई कि पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम देखने की इजाजत नहीं दी गई. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. बड़ी संख्या में मेल इन बैलेट्स को लोगों तक पहुंचाया गया, जबकि उन्होंने यह नहीं मांगा था.'

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!