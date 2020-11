US की उप राष्ट्रपति बनने जा रही भारत की बेटी, स्वागत की तैयारी करे सरकार-अधीर रंजन

डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का व्हाइट हाउस तक का सफर अब मुकाम पर पहुंचने वाला है. इसी के साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में उप राष्ट्रपति बनने जा रही हैं. इसे लेकर भारत में भी उत्साह है. कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली थीं.

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भारत सरकार को कमला हैरिस के भव्य और शानदार स्वागत की तैयारी करनी चाहिए. भारतीय मूल की होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि भारत की बेटी अमेरिका की उप राष्ट्रपति बनने जा रही है और भविष्य में वह अमेरिका की राष्ट्रपति भी बन सकती हैं.

बता दें कि जो बाइडेन अबतक 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं. अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें मात्र 6 वोट और चाहिए, जबकि वे कई राज्यों में आगे चल रहे हैं. उन्होंने कहा है कि वे 300 इलेक्टोरल वोट हासिल करेंगे.

अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका की उप राष्ट्रपति बनेंगी. निश्चित रूप से ये भारत के लिए बेहद गर्व का विषय होगा. इसी के साथ ही भविष्य में अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल होती हैं तो इस जीत से उन्हें और मजबूती मिलेगी.

#Bharat_ki_beti @KamalaHarris is destined to lead the oldest democracy in the world USA as a Vice President and a probable President of that great country in the near future,

