अमेरिका में बाइडेन ने मारी बाजी, ट्रंप को हराकर बनेंगे 46वें राष्ट्रपति

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है. डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. बाइडेन की जीत का दावा The Associated Press ने किया है. बाइडेन को 273 वोट मिले हैं. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट गए.

डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का व्हाइट हाउस तक का सफर अब मुकाम पर पहुंच चुका है. साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में उप राष्ट्रपति बनने जा रही हैं. इसे लेकर भारत में भी उत्साह है. कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली थीं.

The #APracecall declaring Joe Biden’s win over President Trump came after @AP called Pennsylvania and its 20 electoral votes for Biden. #Election2020https://t.co/ubG5gluFIb