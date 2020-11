अमेरिका में बाइडेन ने ट्रंप को हराया, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई

अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है. अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति चुनी गईं भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी बधाई दी है.

राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे.

My sincere felicitations to Joseph R. Biden on his election as President of the United States of America and @KamalaHarris, as Vice President. I wish @JoeBiden a successful tenure and look forward to working with him to further strengthen India-US relations. — President of India (@rashtrapatibhvn) November 7, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बाइडेन को टैग करते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में उपराष्ट्रपति रहते आपका महत्वपूर्ण योगदान था. पीएम ने कहा है कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे. पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रहीं कमला हैरिस को भी बधाई दी है.

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा है कि कमला हैरिस की सफलता सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए गौरव की बात है. पीएम ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होंगे.

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership. — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर, आदित्य ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं ने भी बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाइडेन और अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गईं कमला हैरिस को बधाई दी है. सोनिया गांधी ने कहा है कि बाइडेन और कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत निकट साझेदारी के लिए तत्पर है. यह इस रीजन और दुनिया में शांति और विकास के लिए फायदेमंद होगा.

Sonia Gandhi (in file pic) further said that under the wise and mature leadership of President-Elect Biden & Vice President-Elect, Kamala Harris; India looks forward to a close partnership that will be beneficial to peace and development in our region & around the world: Congress https://t.co/5A2sp3Ai5I — ANI (@ANI) November 7, 2020

वहीं, राहुल गांधी ने बाइडेन को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि वे अमेरिका को एकजुट कर सही दिशा में लेकर जाएंगे.

Congratulations to President-elect @JoeBiden. I’m confident that he will unite America and provide it with a strong sense of direction. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2020

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को अमेरिका का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है. आदित्य ठाकरे ने उम्मीद जताई है कि बाइडेन जल्द ही पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने के लिए अमेरिका का नेतृत्व करेंगे.

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई देते हुए कहा है कि उनकी जीत से दुनिया को यह उम्मीद मिली है कि दक्षिणपंथी उग्रवाद और वे लोग जो विभाजन और घृणा दिखाते हैं, वे डोनाल्ड ट्रंप की तरह इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रह जाएंगे.

Congratulations to President-elect @JoeBiden & Vice President-elect @KamalaHarris. Their win gives hope to rest of the world that right wing extremism & those who sow division & hatred will sooner or later be relegated to the pages of history like Donald Trump. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 7, 2020

इनके अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है. अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे बाइडेन को द एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 273 इलेक्टोरल वोट मिले हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं.