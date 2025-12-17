scorecardresearch
 
बॉन्डी बीच शूटिंग में घायल 25 लोगों का अब भी चल रहा इलाज, 3 बच्चों सहित 10 की हालत गंभीर

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पार्क में हुई मास शूटिंग में 15 लोगों की मौत और 40 घायल हुए थे, जिनमें से 10 अब भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं. पुलिस ने इस अटैक को इस्लामिक स्टेट से प्रेरित आतंकी हमला बताया है.

बॉन्डी बीच हमले में कुल 15 लोग मारे गए (File Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार, 14 दिसंबर को शाम के वक्त हुई फायरिंग में कुल 15 लोग मारे गए और 40 घायल हुए. मारे गए लोगों की उम्र 10 से 87 साल के बीच थी. यह वारदात शहर के बॉन्डी बीच (Bondi Beach) के एक पार्क में हुई थी. घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. घटना के बाद सामने आए वीडियो में लोग गोली चलने की आवाज़ सुनकर बीच से चिल्लाते हुए भागते हुए देखे गए. अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध एक पिता और बेटा थे, जिनकी उम्र 50 और 24 साल थी. 

ऑस्ट्रेलिया हमले के पीड़ितों के लिए शोक मना रहा है. मास शूटिंग के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सिडनी के बोंडी बीच पर याद में तैराकी का आयोजन किया गया. रविवार को हुई मास शूटिंग के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को सिडनी के बोंडी बीच पर एक तैराकी में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया.

Bondi Beach shooting
(Photo: AP)

ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने मंगलवार को कहा, "रविवार को हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान हुई गोलीबारी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक आतंकवादी हमला था."

यह भी पढ़ें: आतंकवाद पर पश्चिमी मीडिया का पाखंड, पहलगाम 'चरमपंथी हमला' और सिडनी 'टेरर अटैक' क्यों?

10 घायलों की हालत गंभीर...

पच्चीस लोगों का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा था, जिनमें से 10 की हालत गंभीर थी. इनमें तीन बच्चे शामिल हैं, जो एक चाइल्ड हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए हैं. इनमें अहमद अल अहमद भी शामिल हैं, जिन्हें एक वीडियो में एक हमलावर को पकड़ते और उसका हथियार छीनते हुए देखा गया, फिर उन्होंने उस आदमी का हथियार उसी पर तान दिया और फिर उसे ज़मीन पर रख दिया.

