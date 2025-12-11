scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश में युनूस सरकार की विदाई की आज आएगी तारीख, पूरी दुनिया की नजर

बांग्लादेश में आम चुनाव और आंदोलन से जुड़े रेफरेंडम की तारीखों का ऐलान आज शाम मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे. आज से आचार संहिता लागू होगी. चुनाव और रेफरेंडम अलग-अलग बैलट पर एक साथ होंगे. राजनीतिक हलचल तेज है और तैयारियां पूरी मानी जा रही हैं.

Advertisement
X
आज होगा चुनावी तारीखों का ऐलान (File Photo- ITG)
आज होगा चुनावी तारीखों का ऐलान (File Photo- ITG)

बांग्लादेश में अगले आम चुनावों और देश के अंदर हुए आंदोलन की मांगों पर रेफरेंडम की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा. स्थानीय समयानुसार, शाम 6 बजे बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन की स्पीच के जरिए ऐलान किया जाएगा. राष्ट्र के नाम रिकॉर्ड किए गए उनके वीडियो संदेश को लाइव किया जाएगा. इसके साथ ही, आज शाम से पूरे बांग्लादेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी. 

भारत के सचिव अख़्तर अहमद ने बताया है कि चुनाव और रेफरेंडम के लिए वोटिंग एक साथ अलग-अलग बैलट पर होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बुधवार को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाक़ात की थी और देश के मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफत अहमद को भी तैयारियों की जानकारी दी थी. 

आम चुनाव की तारीखों से ज्यादा चर्चा रेफरेंडम को लेकर है, जिसमें जुलाई 2024 में शेख़ हसीना सरकार के ख़िलाफ़ हुए आंदोलन में उठाए गए मुद्दों पर जनता की राय मांगी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Brazil has become Bangladesh's largest source of raw cotton, surpasses India.
अब भारत नहीं... बांग्लादेश को कपास सप्लाई करने में ये देश टॉप पर 
Bangladeshi Families Verification in Varanasi
वाराणसी में बांग्लादेशियों की तलाश में पुलिस का 'ऑपरेशन टॉर्च', पश्चिम बंगाल के निकले 27 परिवार 
PAK के खिलाफ उबला बांग्लादेश: 'रजाकरों से समझौता नहीं' 
'पतले इंसान को वजन घटाने को कहा', यूनुस ने बांग्लादेश का क्या कर डाला, लगी पाकिस्तान वाली बीमारी 
Dhaka university protest
'रजाकरों से कोई समझौता नहीं...', ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के खिलाफ उबले छात्र 

दो मतदान, बड़ी चुनौती...

बांग्लादेश के गृह विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं. एक ही दिन में दो मतदान (चुनाव और रेफरेंडम) को लेकर चुनौतियां ज्यादा हैं, जिसके लिए बैलट पेपर और क़ानून व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वोटिंग सुबह साढ़े 7 बजे शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक चल सकती है. माना जा रहा है कि फ़रवरी के पहले हफ्ते में मतदान होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अब भारत नहीं... बांग्लादेश को कपास सप्लाई करने में ये देश टॉप पर

रेफरेंडम क्यों है खास?

जुलाई चार्टर में मुख्य रूप से संविधान में बदलाव करके पार्लियामेंट के दो सदन बनाने की मांग की गई है, जिसमें अपर हाउस की व्यवस्था हो. इसके साथ ही, यह मांग की गई है कि सारी शक्तियां सिर्फ़ प्रधानमंत्री के पास न हों, बल्कि राष्ट्रपति और दूसरे विभागों को भी शक्तियां दी जाए, जिससे सत्ता का संतुलन बना रहे. इस चार्टर में राज्यों को भी स्वतंत्र और शक्तियां देने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें: 'पतले इंसान को वजन घटाने को कहा', यूनुस ने बांग्लादेश का क्या कर डाला, लगी पाकिस्तान वाली बीमारी

आचार संहिता लागू

आज शाम छह बजे से आचार संहिता लागू होने के साथ ही तमाम सियासी दलों को सड़कों से अपने बैनर पोस्टर हटाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं. अंतरिम सरकार के सभी सलाहकार और अधिकारी अब सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

राजनीतिक हलकों में सरगर्मी

पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी के मुखिया ख़ालिदा जिया की तबीयत बेहद नासाज़ है और उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाने की तैयारियां हो रही है. अवामी लीग की मान्यता रद्द किए जाने के चलते उनके चुनाव चिन्ह पर किसी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी. जमात-ए-इस्लामी जैसे दूसरे संगठन अलग-अलग गठबंधन के ज़रिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: शेख हसीना को मौत की सजा क्या सिर्फ बहाना... भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे मोहम्मद यूनुस और आसिम मुनीर?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement