आतंकियों की कार में ISIS का झंडा, 6 साल से रडार पर था एक आतंकी... सिडनी शूटिंग की Inside Story

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हुए भीषण आतंकी हमले में ISIS से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक हमलावरों ने इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा जताई थी और उनकी कार से ISIS का झंडा बरामद हुआ है. हमले में 15 लोगों की मौत और 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

सिडनी में बोंडी बीच पर यहूदी त्योहार के दौरान शूटिंग हुई. (Phi)
सिडनी में बोंडी बीच पर यहूदी त्योहार के दौरान शूटिंग हुई. (Phi)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बोंडी बीच पर रविवार शाम हुई भीषण गोलीबारी अब आतंकी हमले के तौर पर देखी जा रही है. इस हमले में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. शुरुआती जांच में इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े गंभीर संकेत सामने आए हैं, जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है.

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, जॉइंट काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स (JCTT) इस हमले के ISIS कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है. जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि दोनों हमलावरों ने वारदात से पहले ISIS के प्रति वफादारी की शपथ ली थी.

यहूदी कार्यक्रम को निशाना बनाकर सिडनी में हमला किया गया (Photo: ITG)
सिडनी अटैक में यहूदी नेता के सिर में लगी गोली, हमास हमले में बाल-बाल बचे थे 

यह भी पढ़ें: सिडनी के बोंडी बीच आतंकी हमले में 15 की मौत, PM मोदी बोले- यह मानवता पर अटैक, ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है भारत

घटनास्थल पर हमलावरों की कार से ISIS के दो काले झंडे बरामद होने का दावा किया गया है. इनमें से एक झंडा कार के बोनट पर रखा हुआ दिखाई दिया, जो मौके से सामने आए वीडियो फुटेज में भी दिखाई दिया.

न्यू साउथ वेल्स के अधिकारियों के अनुसार, हमला उस वक्त हुआ जब बोंडी बीच इलाके में यहूदी समुदाय से जुड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था. इसी वजह से इस हमले को टारगेटेड आतंकवादी हमला माना जा रहा है. पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि घटनास्थल से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (IEDs) बरामद किए गए हैं. हालांकि ये विस्फोटक तकनीकी रूप से कच्चे बताए जा रहे हैं.

6 साल से एजेंसी की रडार पर था एक हमलावर

इस हमले के केंद्र में 24 वर्षीय नावीद अकरम का नाम सामने आया है. ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO ने करीब छह साल पहले नावीद अकरम की जांच की थी. उस समय उस पर सिडनी में सक्रिय ISIS से जुड़े एक आतंकी नेटवर्क से करीबी संबंध होने का संदेह था. ABC की रिपोर्ट के मुताबिक, ASIO ने नावीद पर नजर 2019 में ISIS आतंकी इसाक एल मातारी की गिरफ्तारी के बाद रखनी शुरू की थी.

इसाक एल मातारी, जो खुद को ऑस्ट्रेलिया में ISIS का कमांडर बताता था, फिलहाल सात साल की सजा काट रहा है. जांच एजेंसियों का कहना है कि नावीद अकरम का संपर्क न सिर्फ मातारी से था, बल्कि उस ISIS सेल के अन्य सदस्यों से भी था, जिन्हें बाद में आतंकी गतिविधियों में दोषी ठहराया गया.

यह भी पढ़ें: दो गोलियां खाकर भी आतंकी से छीन ली राइफल, आखिर कौन है सिडनी का ये Brave Man?

हमले के बाद पुलिस कार्रवाई में नावीद अकरम गंभीर रूप से घायल हुआ और फिलहाल अस्पताल में पुलिस निगरानी में है. वहीं, गोलीबारी उसके पिता की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई. इसके बाद सिडनी के बोनीरिग इलाके में उनके घर और कैंप्सी स्थित एक एयरबीएनबी प्रॉपर्टी पर भारी पुलिस बल ने छापेमारी की, जहां हमलावर ठहरे हुए थे.

आतंकी मंशा समझने में कहां हुई चूक, चल रही जांच

ASIO के डायरेक्टर जनरल माइक बर्गेस ने स्वीकार किया है कि हमलावरों में से एक एजेंसी के रडार पर पहले से था, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उसे तत्काल खतरे की श्रेणी में नहीं रखा गया था. उन्होंने कहा कि अब यह जांच की जाएगी कि आखिर कहां चूक हुई.

फिलहाल पुलिस ने यह साफ किया है कि किसी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं की जा रही है, लेकिन हमले के मकसद, नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय आतंकी लिंक को लेकर जांच पूरी गंभीरता से जारी है. बोंडी बीच और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है और पूरे ऑस्ट्रेलिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. यह हमला एक बार फिर दिखाता है कि ISIS भले ही कमजोर पड़ा हो, लेकिन उसका वैचारिक और नेटवर्क आधारित खतरा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

