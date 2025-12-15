सिडनी शूटिंग: हमले के दौरान आतंकी से भिड़ने वाले व्यक्ति की हुई पहचान, दो गोलियां खाकर भी छीनी राइफल

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले में एक आतंकी को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है. लोग उसकी बहादुरी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं उन्होंने असली 'हीरो' बता रहे हैं. पुलिस ने बताया कि आतंकी को पकड़ने वाले शख्स की पहचान 43 वर्षीय अहमद अल अहमद के रूप में हुई है. वह सदरलैंड में एक फलों की दुकान चलते हैं.



दरअसल, रविवार को यहूदी त्योहार में बॉन्डी बीच पर हजारों लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे. इसी दौरान दो बंदूकधारियों ने एक पूल से भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी. इस आतंकी हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और 29 अन्य घायल हो गए. घायलों में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.

और पढ़ें

नित्थे व्यक्ति ने छीनी आतंकी से रायफल



हमले के दौरान एक साहसी व्यक्ति ने जान जोखिम में डालकर एक बंदूकधारी को पीछे से पकड़ लिया और उसका हथियार छीन लिया. इस बहादुर व्यक्ति की पहचान 43 वर्षीय अहमद अल अहमद के रूप में हुई है जो सिडनी के सदरलैंड इलाके में एक फ्रूट शॉप के मालिक हैं और दो बच्चों के पिता हैं. अहमद स्थानीय निवासी हैं और उनके पास बंदूकों का कोई अनुभव नहीं था. वे महज उस इलाके से गुजर रहे थे. जब उन्होंने हमला देखा और हस्तक्षेप करने का फैसला किया.



सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फुटेज में अहमद को सफेद शर्ट पहने हुए दिख रहे हैं. वे एक कार के पीछे छिपे हुए थे, तभी गोलीबारी के बीच मौका पाकर गाड़ियों के बीच से दौड़ते हुए हमलावर को पीछे से हेडलॉक में जकड़ लिया. लगभग पांच सेकंड के संघर्ष के बाद अहमद ने शॉटगन छीन ली और हमलावर पीछे गिर गया. इसके बाद अहमद ने हथियार बंदूकधारी की ओर तान दिया, जिसके बाद हमलावर पास के पुल की ओर भागा.

Advertisement

'वह हीरो हैं...'



बताया जा रहा है कि इस बहादुरी भरे कारनामे के दौरान अहमद को दो गोलियां लगीं. उनके चचेरे भाई मुस्तफा ने 7News को बताया कि अहमद अस्पताल में हैं और रविवार रात को उनकी सर्जरी होने वाली थी.



मुस्तफा ने कहा, 'वह अस्पताल में हैं, हमें अंदर की सही स्थिति नहीं पता, लेकिन हमें उम्मीद है कि वे ठीक हो जाएंगे. वह हीरो हैं.'

एक हमलावर ढेर



न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने रात 9 बजे जारी एक बयान में कहा, 'आज बॉन्डी बीच पर दो लोगों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद पुलिस अभियान जारी है. गोलीबारी में दस लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एक हमलावर भी शामिल है. दूसरा संदिग्ध हमलावर गंभीर हालत में है.'



पुलिस के अनुसार, शाम करीब 6:45 बजे कैंपबेल परेड पर दो बंदूकधारियों द्वारा पुल से गोलीबारी की सूचना मिली. जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर पुलिस की गोली से मारा गया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. उसे टीम ने हिरासत में ले लिया है.

घटनास्थल के पास मिला विस्फोटक उपकरण



पुलिस ने बताया कि पुलिस ने इस हमले को यहूदी समुदाय पर लक्षित आतंकवादी हमला घोषित किया है. पुलिस के अनुसार, घटनास्थल के पास की एक कार में विस्फोटक उपकरण भी मिले, जिन्हें बम स्क्वॉड ने निष्क्रिय कर दिया है.



पुलिस ने बताया कि विशेषज्ञ अधिकारी आसपास मिली कई संदिग्ध वस्तुओं की जांच कर रहे हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया है.



बयान में कहा गया है, 'घटनास्थल को विस्तृत रूप से चिह्नित कर लिया गया है और जांच जारी है. सिडनी में इस घटना से संबंधित किसी अन्य घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.'

---- समाप्त ----