ट्रंप के समर्थन में आईं निकी हेली, RNC में बोलीं- नस्लवादी देश नहीं है US

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार भारतीय मूल के वोटरों की अहमियत काफी हद तक बढ़ गई है. कमला हैरिस के पहली अश्वेत और भारतीय-अमेरिकी महिला के तौर पर उप-राष्ट्रपति पद की दावेदार बनने का इतिहास रचने के बाद एक और भारतीय ने अपनी अहम उपस्थिति दर्ज कराई है. रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन (RNC) की शुरुआत के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और भारतीय-अमेरिकी स्टार निकी हेली ने मंच संभाला और अमेरिकियों से डोनाल्ड ट्रंप को फिर से एक मौका देने का आह्वान किया.

सोमवार की रात हेली ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन के अभियान की योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्हें भविष्य का वामपंथी करार दिया. साथ ही उन्होंने ट्रंप को नस्लवादी बताने वाले आलोचकों को भी जबाव दिया.



निकी हेली ने कहा कि अमेरिका एक नस्लवादी देश नहीं है, मैं भारतीय प्रवासियों की बेटी हूं और मुझे इस पर गर्व है. मेरे माता-पिता ने कभी घृणा नहीं झेली. मैं अश्वेत और श्वेत दुनिया में एक भारतीय लड़की थी, अमेरिका एक कहानी है जिसका काम प्रगति पर चलना है.

If you missed my speech tonight, here’s the video. ❤️🇺🇸 https://t.co/4w89mVGAP1